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    У петербургских школьников остается месяц до окончания льготного периода проезда в электричках

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    2 комментария

    С 2 июня в Петербурге прекращается оформление абонементных билетов со скидкой 50% для школьников и студентов.

    Как сообщили 31 мая в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, на территории Петербурга это коснется обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования.

    В Псковской области льгот на лето лишатся учащиеся очной формы обучения образовательных организаций высшего образования.

    До 30 июня все обучающиеся могут оформить разовые льготные билеты. С 1 июля проезд студентов и школьников будет осуществляться за полную стоимость. Льготный проезд возобновится с началом учебного года — 1 сентября 2022 года, уточнили в СЗППК.

    Льготный проезд для школьников и студентов на территориях Санкт-Петербурга и Псковской области действовал в период с 1 января по 30 июня 2022 года на основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728–132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и Постановления Администрации Псковской области от 30.12.2016 № 448, регулирующего предоставлении льгот на проезд железнодорожным транспортом отдельным категориям граждан.

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    Комментарии (2)

    pgrad
    Много бед пережила Россия - и печенеги её терзали, и половцы. И наполеоновцы, и готлеровцы. Даже когда старушка чайник украла - пошатнулась было великая страна, но таки выстояла! Но вот ежели школьник в летние каникулы по льготному билету разок проедет - тут и кирдык России настанет, и карачун ей зараз приключится. Спасибо властям нашим предержащим за спасение страны от проезда по ней детей - нашего будущего!
    своих не бросаем
    на летнее время они не школьники? это чего за крахоборство на фоне заявлений о величие?
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