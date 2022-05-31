У петербургских школьников остается месяц до окончания льготного периода проезда в электричках

С 2 июня в Петербурге прекращается оформление абонементных билетов со скидкой 50% для школьников и студентов.
Как сообщили 31 мая в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, на территории Петербурга это коснется обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования.
В Псковской области льгот на лето лишатся учащиеся очной формы обучения образовательных организаций высшего образования.
До 30 июня все обучающиеся могут оформить разовые льготные билеты. С 1 июля проезд студентов и школьников будет осуществляться за полную стоимость. Льготный проезд возобновится с началом учебного года — 1 сентября 2022 года, уточнили в СЗППК.