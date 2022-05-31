Бывший дом культуры фабрики «Большевичка» продали на торгах. В нем можно сделать гостиницу

Здание бывшего дома культуры фабрики «Большевичка» у станции метро «Обводный канал» продали на торгах вместе с участком земли за 92 млн рублей.

Как сообщает 31 мая организатор торгов Российский аукционный дом, за трехэтажное нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв. м с земельным участком на 763 кв. м боролись пять претендентов. В процессе подачи предложений цена лота выросла на 10%, с 84,5 до 92,8 млн рублей.

Здание на улице Тюшина, 9/7, лит. А, относится к выявленным объектам культурного наследия. Часть земельного участка находится в охранной зоне. Наиболее вероятным вариантом использования памятника в РАД называют размещение гостиницы, хостела или апарт-комплекса.