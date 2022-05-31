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    Бывший дом культуры фабрики «Большевичка» продали на торгах. В нем можно сделать гостиницу

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    2 комментария

    Здание бывшего дома культуры фабрики «Большевичка» у станции метро «Обводный канал» продали на торгах вместе с участком земли за 92 млн рублей.

    Как сообщает 31 мая организатор торгов Российский аукционный дом, за трехэтажное нежилое здание площадью 1,9 тыс. кв. м с земельным участком на 763 кв. м боролись пять претендентов. В процессе подачи предложений цена лота выросла на 10%, с 84,5 до 92,8 млн рублей.

    Здание на улице Тюшина, 9/7, лит. А, относится к выявленным объектам культурного наследия. Часть земельного участка находится в охранной зоне. Наиболее вероятным вариантом использования памятника в РАД называют размещение гостиницы, хостела или апарт-комплекса.

    Из итогового протокола торгов следует, что победителем стал Сергей Ервандович Сакович. По данным СПАРК, ему принадлежат две компании, зарегистрированные в Пушкине, — ООО «Переход» с выручкой 515 тыс. рублей и ООО «Торговая фирма "Эльф"» с выручкой 7,5 млн рублей. Также у него в собственности 42% одноименной компании, зарегистрированной в Колпино. ее выручка в 2021 году составила 24 млн рублей.

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    Комментарии (2)

    274655793
    значит это ему нужно для чего то
    274655793
    Россия щедрая душа
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