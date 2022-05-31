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    Новым президентом «ЛУКОЙЛа» стал Вадим Воробьев

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    10 комментариев

    Акционеры «ЛУКОЙЛа» поддержали досрочное прекращение полномочий президента компании Вагита Алекперова и утвердили на должность руководителя Вадима Воробьева, сообщается на официальном сайте «ЛУКОЙЛа».

    Основатель крупнейшей частной нефтяной компании России Алекперов принял решение покинуть руководящую должность из-за санкций, введенных Великобританией в отношении него и еще 205 россиян. По его словам, он ушел из компании, чтобы не мешать ее развитию, пишет 31 мая РБК.

    Вадиму Воробьеву 61 год, он член правления «ЛУКОЙЛа» с 2010 года и первый исполнительный вице-президент с 2020-го. В структуру компании вошел в 2002 году в должности директора ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», а уже через три года занял пост начальника Главного управления координации и сбыта нефтепродуктов.

    ПАО «ЛУКОЙЛ» — российская нефтяная компания, вторая по объемам нефтедобычи в России. Ее выручка в 2021 году составила 9 435,1 млрд рублей, что на 67,3 % больше, чем в 2020 году.

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    Комментарии (10)

    274655793
    Конечно для них не фатально !
    mikkola2008
    На заправках этой компании, самый дорогой бензин.
    kоt-obormot
    Какая нам всем разница, под какой фамилией - там недра РФ - дербанят по карманам?
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