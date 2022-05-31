«Прикурил» на три года. Петербургский суд приговорил к колонии мужчину, отпинавшего человека за отказ дать сигарету

Виновник избиения петербуржца на улице Вавиловых услышал приговор. К драке привел типичный вопрос. Об этом 31 мая рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Суд установил, что ночью 22 апреля 2020 года у дома 4, корпус 2, пьяный Роман Товпик попросил сигарету у потерпевшего. Тот ответил отказом, за что получил толчок и оказался на асфальте. На этом злодей не остановился и несколько раз ударил человека ногами по голове. Мужчину госпитализировали, его здоровью был нанесен тяжкий вред.
Товпика признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ и приговорили к 3 годам колонии особого режима. Решение в силу пока не вступило.