    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 18

    6 м/с, южн

    762мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.1eur64.72
    ТЕМА ДНЯ

    Что изменится с 1 июня в транспорте Петербурга

    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Прикурил» на три года. Петербургский суд приговорил к колонии мужчину, отпинавшего человека за отказ дать сигарету

    1387
    4 комментария

    Виновник избиения петербуржца на улице Вавиловых услышал приговор. К драке привел типичный вопрос. Об этом 31 мая рассказали в пресс-службе прокуратуры.

    Суд установил, что ночью 22 апреля 2020 года у дома 4, корпус 2, пьяный Роман Товпик попросил сигарету у потерпевшего. Тот ответил отказом, за что получил толчок и оказался на асфальте. На этом злодей не остановился и несколько раз ударил человека ногами по голове. Мужчину госпитализировали, его здоровью был нанесен тяжкий вред.

    Товпика признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ и приговорили к 3 годам колонии особого режима. Решение в силу пока не вступило.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    274655793
    Внуки, иной раз, повторяют жизненный путь своих предков -
    Денеб
    Из жизни глубинного народа.....
    578434567
    а почему не штраф в пять тысяч и год условно?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close