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    COVID-19

    Боец UFC разбил локтем лицо медсестре из-за ковидного сертификата

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    4 комментария

    Несмотря на то что коронавирус практически побежден, а страны постепенно отказываются от ограничительных мер и сертификатов, антипрививочники не становятся спокойнее. Бразильские СМИ сообщают 31 мая о случае нападения на медсестру.

    Боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в UFC, был доставлен в полицию Белу-Оризонти (Бразилия) в связи с нападением на медработника, говорится в сообщении местного портала G1. 31-летний спортсмен пришел в центр вакцинации, чтобы сделать прививку. Получив заполненный сертификат, он передумал и попытался покинуть кабинет без укола. Медсестра попробовала его задержать, но получила локтем в лицо.

    Пауло Коста занимает шестое место рейтинга UFC в среднем весе. На его счету 13 побед и два поражения.

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    Комментарии (4)

    Dazdraperma
    Медсестра не хотела отпускать его живым
    07A
    Медсестру нельзя локтем в лицо, по другому надо.
    265055770
    13 побед над медсестрами и 2 поражения от полиции?
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