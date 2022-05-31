Боец UFC разбил локтем лицо медсестре из-за ковидного сертификата

Несмотря на то что коронавирус практически побежден, а страны постепенно отказываются от ограничительных мер и сертификатов, антипрививочники не становятся спокойнее. Бразильские СМИ сообщают 31 мая о случае нападения на медсестру.
Боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в UFC, был доставлен в полицию Белу-Оризонти (Бразилия) в связи с нападением на медработника, говорится в сообщении местного портала G1. 31-летний спортсмен пришел в центр вакцинации, чтобы сделать прививку. Получив заполненный сертификат, он передумал и попытался покинуть кабинет без укола. Медсестра попробовала его задержать, но получила локтем в лицо.
Пауло Коста занимает шестое место рейтинга UFC в среднем весе. На его счету 13 побед и два поражения.