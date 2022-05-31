Головокружительный заход. К предполагаемым закладчикам в Петербурге силовики влетали в окна и двери

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков опустошили десяток тайников с запрещённым в Выборгском районе Петербурга. Предполагаемые закладчики задержаны, для одного визит силовиков, вероятно, вышел особенно неожиданным.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 31 мая, на территории Выборгского района Петербурга выявлено 11 тайников с наркотиками. Их, как уверены в полиции, оставляли для клиентов магазина в даркнете, торговавшего веществами за криптовалюту.
Более 260 заготовленных свёртков с ассортиментом вызывающего привыкание полицейские изъяли при обысках вместе с электронными весами, ноутбуками, телефонами и банковскими картами. В общей сложности найдено около пяти килограммов наркотиков.
По подозрению в покушении на сбыт задержаны трое мужчин и женщина. Судя по оперативному видео, которое публикует МВД, не все из них распахивали дверь после слов: «Откройте, полиция». К особо упрямому зашли, отбросив дверь в сторону. Ещё одного навестили, спустившись с крыши и нырнув в окно.
Все четверо фигурантов арестованы. Полицейские устанавливают администратора Интернет-магазина и иных лиц, причастных к его созданию. Его планируют заблокировать.