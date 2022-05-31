Головокружительный заход. К предполагаемым закладчикам в Петербурге силовики влетали в окна и двери

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков опустошили десяток тайников с запрещённым в Выборгском районе Петербурга. Предполагаемые закладчики задержаны, для одного визит силовиков, вероятно, вышел особенно неожиданным.



Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 31 мая, на территории Выборгского района Петербурга выявлено 11 тайников с наркотиками. Их, как уверены в полиции, оставляли для клиентов магазина в даркнете, торговавшего веществами за криптовалюту.

