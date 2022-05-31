«Люди швыряют книгу об стену или в камин — и это хорошо!» Джордж Мартин возмутился сценами смерти в книгах и кино

Писатель-фантаст Джордж Мартин, автор цикла «Песнь Льда и Огня», по которой была снята «Игра престолов», рассказал, что его возмущает в отношении к смерти у коллег и кинематографистов. По его словам, зачастую в произведениях смерть проходит безболезненно для читателя и зрителя, не заставляя сопереживать героям, — мы попросту ее не замечаем, хотя каждый знает на своем опыте, насколько тяжело терять близкого.

«Это ужасная глава, она разочаровывает людей, злит их, огорчает. Люди швыряют книгу об стену или в камин. Когда этот эпизод показывали по ТВ, он произвел тот же эффект на тысячи, если не миллионы людей. И по мне — это хорошо. Мы же говорим о смерти!» — приводит цитату писателя из его интервью The Independent 30 мая издание Screenrant .

По его мнению, в развлекательной индустрии — на телевидении, в фильмах и книгах — авторы сюжетов уже веками относятся к смерти бесцеремонно. Например, в детективах.

«Кто-то мертв, у нас есть загадка, и детектив начинает расследование. Мы же никогда не задумываемся, каким был покойник, какую прожил жизнь, что изменится без него, — замечает Джордж Мартин. — Если я пишу сцену смерти, особенно кого-то из главных персонажей, я хочу, чтобы читатель ее прочувствовал. То, что удалось в «Красной свадьбе»: люди ощутили смерть».



В качестве отрицательного примера Мартин привел четвертый эпизод саги «Звездные войны» — «Новая надежда».



«В самом первом фильме «Звездных войн» уничтожили целую планету Алдераан, где было 20 миллиардов жителей и все они погибли. Но знаете что? Всем наплевать!» — заключил Мартин.

