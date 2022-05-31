    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 18

    6 м/с, южн

    762мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.1eur64.72
    ТЕМА ДНЯ

    Что изменится с 1 июня в транспорте Петербурга

    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Кино

    Книги

    «Люди швыряют книгу об стену или в камин — и это хорошо!» Джордж Мартин возмутился сценами смерти в книгах и кино

    1746
    2 комментария

    Писатель-фантаст Джордж Мартин, автор цикла «Песнь Льда и Огня», по которой была снята «Игра престолов», рассказал, что его возмущает в отношении к смерти у коллег и кинематографистов. По его словам, зачастую в произведениях смерть проходит безболезненно для читателя и зрителя, не заставляя сопереживать героям, — мы попросту ее не замечаем, хотя каждый знает на своем опыте, насколько тяжело терять близкого.

    В качестве примера он приводит «Красную свадьбу» из своей книги.

    «Это ужасная глава, она разочаровывает людей, злит их, огорчает. Люди швыряют книгу об стену или в камин. Когда этот эпизод показывали по ТВ, он произвел тот же эффект на тысячи, если не миллионы людей. И по мне — это хорошо. Мы же говорим о смерти!» — приводит цитату писателя из его интервью The Independent 30 мая издание Screenrant.

    По его мнению, в развлекательной индустрии — на телевидении, в фильмах и книгах — авторы сюжетов уже веками относятся к смерти бесцеремонно. Например, в детективах.

    «Кто-то мертв, у нас есть загадка, и детектив начинает расследование. Мы же никогда не задумываемся, каким был покойник, какую прожил жизнь, что изменится без него, — замечает Джордж Мартин. — Если я пишу сцену смерти, особенно кого-то из главных персонажей, я хочу, чтобы читатель ее прочувствовал. То, что удалось в «Красной свадьбе»: люди ощутили смерть».

    В качестве отрицательного примера Мартин привел четвертый эпизод саги «Звездные войны» — «Новая надежда».

    «В самом первом фильме «Звездных войн» уничтожили целую планету Алдераан, где было 20 миллиардов жителей и все они погибли. Но знаете что? Всем наплевать!» — заключил Мартин.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    07A
    Мартин, завязывай бухать. выходи потихоньку, почитай "Комсомольскую правду".
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close