ГИБДД Петербурга открыла охоту на «тонировку». С начала года попались уже более 8 тысяч водителей

С приближением лета на дорогах резко возрастает количество тонированных машин. ГИБДД Петербурга открывает сезон масштабных рейдов по проверке соблюдения правил тонировки во всех районах города.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
С начала 2022 года в ходе плановой работы дорожной полиции на дорогах Петербурга уже выявили 8282 автовладельца, чьи машины были излишне «затонированы», сообщает 31 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По ПДД, светопропускаемость боковых стекол автомобиля должна быть не меньше 75%. Нарушители получили административные протоколы по статье 12.5 КоАП РФ.
Почти 200 автомобилистов попались на «тонированных» машинах повторно, им выписали протоколы за невыполнение законных требований полиции по статье 19.3 КоАП РФ. В итоге 190 автомобилей отправились на спецстоянки ГИБДД, а 38 водителей оказались «за решеткой», получив административный арест.
«Борьба с тонировкой стоит на особом контроле у руководства главка. Ввиду того, что профилактические рейды проводятся повсеместно и на регулярной основе, автолюбителям, предпочитающим тонировать передние стекла своих авто, стоит быть готовыми к соответствующей реакции со стороны дорожных полицейских», — отмечают в МВД.