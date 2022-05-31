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    ГИБДД Петербурга открыла охоту на «тонировку». С начала года попались уже более 8 тысяч водителей

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    12 комментариев

    С приближением лета на дорогах резко возрастает количество тонированных машин. ГИБДД Петербурга открывает сезон масштабных рейдов по проверке соблюдения правил тонировки во всех районах города.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    С начала 2022 года в ходе плановой работы дорожной полиции на дорогах Петербурга уже выявили 8282 автовладельца, чьи машины были излишне «затонированы», сообщает 31 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По ПДД, светопропускаемость боковых стекол автомобиля должна быть не меньше 75%. Нарушители получили административные протоколы по статье 12.5 КоАП РФ.

    Почти 200 автомобилистов попались на «тонированных» машинах повторно, им выписали протоколы за невыполнение законных требований полиции по статье 19.3 КоАП РФ. В итоге 190 автомобилей отправились на спецстоянки ГИБДД, а 38 водителей оказались «за решеткой», получив административный арест.

    «Борьба с тонировкой стоит на особом контроле у руководства главка. Ввиду того, что профилактические рейды проводятся повсеместно и на регулярной основе, автолюбителям, предпочитающим тонировать передние стекла своих авто, стоит быть готовыми к соответствующей реакции со стороны дорожных полицейских», — отмечают в МВД.

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    Комментарии (12)

    VVM1962
    без АБС, подушек безопасности, ASR и даже такой "нужной" функции как эраглонас можно??????
    lamer
    Молодцы бывшие коллеги. Работайте, братья!
    VKuser86771196
    Лучше бы эти подонки задумались, о всплеске краж из салонов авто, с момента начала борьбы с тонировкой. Это ведь не прихоть граждан.
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