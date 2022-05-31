Метро Петербурга переходит на летний режим работы

Метро Петербурга переходит на так называемый летний режим работы в ночь на 1 июня. В летние месяцы пассажиропоток снижается из-за каникул и отпусков.



«С целью оптимизации перевозок в летние месяцы размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно», — объясняет пресс-служба подземки в своей группе «ВКонтакте».

