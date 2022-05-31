    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 18

    6 м/с, южн

    762мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.1eur64.72
    ТЕМА ДНЯ

    Что изменится с 1 июня в транспорте Петербурга

    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Метро Петербурга переходит на летний режим работы

    4770
    7 комментариев

    Метро Петербурга переходит на так называемый летний режим работы в ночь на 1 июня. В летние месяцы пассажиропоток снижается из-за каникул и отпусков.

    «С целью оптимизации перевозок в летние месяцы размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно», — объясняет пресс-служба подземки в своей группе «ВКонтакте».

    Наполняемость вагонов останется прежней — до 170 человек на вагон. Перед началом нового учебного года метро вернется к обычному графику с большей интенсивностью движения поездов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    VKuser1313760
    Не пора ли вернуть работу до часу ночи?
    Hans-Christian
    Скоро будет, как в Торонто. Там интервалы по шесть минут. Позавчера на Звенигородской четыре минуты ждал поезда. Не, ну а чё? Пипл схавает.
    265056402
    думалось, летний режим заключается в перегреве трансформаторов и двигателей. А всё же в том, как нагреть пассажиров
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close