Метро Петербурга переходит на летний режим работы

Метро Петербурга переходит на так называемый летний режим работы в ночь на 1 июня. В летние месяцы пассажиропоток снижается из-за каникул и отпусков.
«С целью оптимизации перевозок в летние месяцы размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно», — объясняет пресс-служба подземки в своей группе «ВКонтакте».
Наполняемость вагонов останется прежней — до 170 человек на вагон. Перед началом нового учебного года метро вернется к обычному графику с большей интенсивностью движения поездов.