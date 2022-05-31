Не пугайте ребенка. У Петропавловской крепости обосновался детеныш нерпы

Детеныш нерпы поселился рядом с Петропавловской крепостью в Петербурге. Об этом 31 мая сообщает в своем паблике Фонд друзей балтийской нерпы.
По словам сотрудников, малыш обосновался там уже около 2 месяцев назад. Сообщения о нем поступают не впервые. И вот девушкам во время прогулки удалось запечатлеть «ребенка». Он вылез на берег, когда поток гуляющих сошел на нет и у стен крепости стало тихо.
«Рядом с Петропавловской крепостью уже 2 месяца живет и охотится маленький ладожский нерпенок. О встречах с ним нам сообщают разные люди, примерно раз в 3–4 дня. Но лишь сегодняшней ночью появилось видеоподтверждение его пребывания на Заячьем острове. Просьба ко всем, кто увидит нерпика, его не пугать», — попросили в фонде.