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    Не пугайте ребенка. У Петропавловской крепости обосновался детеныш нерпы

    3096
    2 комментария

    Детеныш нерпы поселился рядом с Петропавловской крепостью в Петербурге. Об этом 31 мая сообщает в своем паблике Фонд друзей балтийской нерпы.

    По словам сотрудников, малыш обосновался там уже около 2 месяцев назад. Сообщения о нем поступают не впервые. И вот девушкам во время прогулки удалось запечатлеть «ребенка». Он вылез на берег, когда поток гуляющих сошел на нет и у стен крепости стало тихо.

    «Рядом с Петропавловской крепостью уже 2 месяца живет и охотится маленький ладожский нерпенок. О встречах с ним нам сообщают разные люди, примерно раз в 3–4 дня. Но лишь сегодняшней ночью появилось видеоподтверждение его пребывания на Заячьем острове. Просьба ко всем, кто увидит нерпика, его не пугать», — попросили в фонде.

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    Комментарии (2)

    Laska77
    вроде не блондинки, зачем пугать детеныша? Посмотрели, сняли издалека, пусть отдыхает.
    angel of death
    видно там есть рыба =)
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