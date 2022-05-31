Санитарные врачи Петербурга и Ленобласти назвали районы с самыми кусачими клещами

Число петербуржцев, пострадавших от укусов клещей, приближается к 3,5 тысячи. Клещи атакуют даже на территории города — их жертвами не становятся разве что жители Василеостровского, Адмиралтейского, Петроградского и Центрального. Хотя, конечно, чаще всего кровососов цепляют в Ленинградской области. «Фонтанка» выяснила, жителям и посетителям каких районов обязательно надо пользоваться репеллентами, отправляясь на прогулку.

Фото: Олег Харсеев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По данным петербургского Роспотребнадзора, с начала весны уже 3381 человек обратились к врачам по поводу присосавшихся клещей. Из них 793 — дети до 17 лет. Только за предыдущую неделю (20–26 мая) в клиниках города насчитали 1009 обратившихся (171 ребенок до 17 лет).

На территории Петербурга с начала года зарегистрировано 363 укуса клещей: в Пушкинском районе — 124, Курортном районе — 68, Приморском — 40, Выборгском — 28, Колпинском — 23. На прошлой неделе 115 «укушенных» в районах города распределились так: в Пушкинском районе — 42, Курортном — 29, Приморском — 14, Выборгском — 7, Красногвардейском — 5, Красносельском — 4, Московском — 3, Кировском — 3, Колпинском — 2, Петродворцовом — 2, Калининском — 2, Невском — 1, Фрунзенском — 1.



Более чем из трех тысяч пострадавших основная часть — дачники и любители природы, выезжающие в Ленинградскую область.

Система здравоохранения Ленинградской области, а значит, и региональный Роспотребнадзор регистрируют только своих пострадавших (с начала года 1158 пострадавших, в их числе 307 детей), петербуржцы в их число не входят. Но из этих данных можно понять, где живут самые активные клещи — в Гатчинском районе (187 жителей пострадали), Киришском (151), Тихвинском (144), Всеволожском (129), Волховском (112), Бокситогорском (99), Тосненском (91), Кингисеппском (73). Вообще, как сообщает Роспотребнадзор Ленобласти, пострадавшие от укусов клещей зарегистрированы во всех 17 районах области. Поэтому осторожность нужна всюду, особенно сейчас, когда их активность наиболее высока. Обычно она немного снижается лишь к концу июня.

При этом исследования самих клещей, распространенных в Ленинградской области, говорят о том, что они могут быть источником заражения и смертельно опасной болезни, которую переносят, — клещевого энцефалита и других. Из 431 клеща, снятых с пострадавших и исследованных, вирус клещевого энцефалита обнаружили в 9 клещах. Возбудителей клещевого боррелиоза искали у 288 — боррелии обнаружены в 91 клеще. Из исследованных 154 клещей на возбудителя моноцитарного эрлихиоза он обнаружен в 11. Возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза у 154 исследованных на него клещей не обнаружили.

Петербургский Роспотребнадзор сообщает об исследовании кровососов, снятых с петербуржцев: из 1388 насекомых обнаружили 5 зараженных вирусным энцефалитом. Столько же клещей исследовали на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, из них зараженным оказался 361 клещ.

Санитарные врачи напоминают: в Петербурге и во всех районах Ленинградской области есть риск заболеть очень опасным клещевым вирусным энцефалитом после укуса клеща. Еще больше риск получить с укусом боррелиоз, или болезнь Лайма. Это менее опасное заболевание, но переносится оно тоже нелегко: с высокой температурой, ломотой в теле и возможными осложнениями. Поэтому, отправляясь на природу, не забывайте прихватить с собой репелленты.



Если избежать присасывания клеща не удалось, обратитесь в травмпункт по месту жительства. Их список здесь.

Правда, в этом году заболеваний, передающихся с укусом иксодовых клещей, в Петербурге на сегодня не зарегистрировано. В Ленинградской области случаев заболевания клещевым энцефалитом тоже нет, но есть один заболевший клещевым боррелиозом.

Надежда Багликова, «Фонтанка.ру»