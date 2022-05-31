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    Тверичанка приговорила новорожденную дочь ударом головы о кроватку за громкий плач

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    3 комментария

    Жительница поселка Калашниково Тверской области стала фигуранткой уголовного дела об убийстве собственной дочери, которая плакала ночью. Об этом 31 мая сообщает региональное управление СК.

    По версии следствия, в понедельник ночью женщина, раздраженная громким плачем младенца, подошла к детской кроватке, подняла новорожденную и ударила ее головой о бортик, после чего стукнула кулаком по спине. От полученных травм девочка скончалась.

    Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемая будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Также следователи дадут юридическую оценку работе сотрудников органов профилактики.

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    Комментарии (3)

    07A
    И писать комментарии!
    alexadmin
    Где ж здоровых-то взять при такой жизни?
    alex_k
    надо запретить психически больным рожать
    читать все комментариидобавить комментарий

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