Тверичанка приговорила новорожденную дочь ударом головы о кроватку за громкий плач

Жительница поселка Калашниково Тверской области стала фигуранткой уголовного дела об убийстве собственной дочери, которая плакала ночью. Об этом 31 мая сообщает региональное управление СК.
По версии следствия, в понедельник ночью женщина, раздраженная громким плачем младенца, подошла к детской кроватке, подняла новорожденную и ударила ее головой о бортик, после чего стукнула кулаком по спине. От полученных травм девочка скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемая будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Также следователи дадут юридическую оценку работе сотрудников органов профилактики.