Верховный суд расширил пределы самообороны при незаконном проникновении злоумышленников в жилище

Пределы допустимой самообороны расширил Верховный суд (ВС) России, разрешив гражданам защищать свое жилище при любых попытках проникновения, даже если они не сопровождаются насилием или угрозами его применить. Об этом сообщает 31 мая ТАСС со ссылкой на итоги пленума высшей судебной инстанции страны.

Пленум пояснил, что защита от посягательств, «которые, хотя и не сопряжены с насилием, однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или пресечены путем причинения посягающему вреда», может касаться не только уничтожения или повреждения чужого имущества. Также гражданин имеет право на самооборону в случае «незаконного проникновения в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия».

Такие действия правомерны, если не было допущено превышения пределов необходимой обороны.



ВС РФ уточнил, что состояние необходимой самообороны возникает еще до момента посягательства, даже в случае его угрозы. Например, при высказывании угроз немедленного применить насилие в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться этого, или направления в сторону оборонявшегося оружия.

Также пленум ВС отметил, что обвиняемый в превышении пределов необходимой обороны не должен доказывать свою невиновность в суде, который обязан исходить из принципа презумпции невиновности. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых обвиняемым в свою защиту, лежит на стороне обвинения, а все сомнения в виновности лица толкуются в пользу подсудимого.

