Волгоградец убил девушку и сбросил её тело в реку из-за плохой уборки

По данным ведомства, в понедельник жительница города Суровикино заявила о пропаже дочери. По её словам, девушка ушла из дома 27 мая и пропала без вести. Следователи выяснили, что в тот день она пошла к 43-летнему местному жителю, чтобы оказать услуги клининга. Подозрение пало на него.



В ходе допроса мужчина признался, что ему не понравилось качество уборки, из-за чего разгорелся конфликт. В ходе ссоры он нанес несчастной множественные удары по голове, от которых та скончалась. На следующий день подозреваемый завернул тело в ковер и сбросил в реку. В данный момент фигурант находится в СИЗО.