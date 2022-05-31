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    Волгоградец убил девушку и сбросил её тело в реку из-за плохой уборки

    4144
    2 комментария

    Житель Волгоградской области признался в убийстве 18-летней помощницы по дому. Причиной якобы стала её плохая уборка. Об этом 31 мая сообщает региональный СК.

    По данным ведомства, в понедельник жительница города Суровикино заявила о пропаже дочери. По её словам, девушка ушла из дома 27 мая и пропала без вести. Следователи выяснили, что в тот день она пошла к 43-летнему местному жителю, чтобы оказать услуги клининга. Подозрение пало на него.

    В ходе допроса мужчина признался, что ему не понравилось качество уборки, из-за чего разгорелся конфликт. В ходе ссоры он нанес несчастной множественные удары по голове, от которых та скончалась. На следующий день подозреваемый завернул тело в ковер и сбросил в реку. В данный момент фигурант находится в СИЗО.

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    Комментарии (2)

    -4°
    Хотел снасильничать, но не вышло
    monch
    Глубинный НАРОД!
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