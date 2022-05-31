1 июня в Петербурге расскажут истории приёмных детей

В Международный день защиты детей — 1 июня — в общественном пространстве «Севкабель Порт» откроется уличная фотовыставка «Дети дома», организованная благотворительным фондом помощи сиротам «Дети ждут».
Камерная экспозиция разместится на Морской площади у входа в корпус Б. На выставке будут представлены портреты детей-сирот до и после устройства в приёмную семью. Каждая фотоистория сопровождается рассказом о ребёнке от лица приёмных мам и пап. Большинство снимков предоставили сами приёмные родители из семейного архива.
«Когда-то у этих ребят были только казённые стены и жизнь по режиму без возможности выбирать и делать то, что нравится, — говорит президент фонда «Дети ждут» Лада Уварова. — Но всё изменилось благодаря одной-единственной фотографии, увидев которую будущие родители решили подарить ребёнку дом. Эти снимки «до» на выставке соседствуют с фотографиями из новой, домашней жизни. Достаточно лишь взглянуть на них, чтобы понять: шанс на будущее ребенку-сироте может дать только семья».
Благотворительный фонд «Дети ждут» с 2010 года создает анкеты для детей-сирот и ведёт усыновительскую базу данных «Дети-ждут.рф». За 12 лет работы проекта семью нашли
Выставка «Дети дома» проходит в рамках благотворительного фестиваля «Чужих детей не бывает». Экспозиция будет открыта по 10 июня.