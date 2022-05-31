Петербурженка Анжела в суде доказала, что не проститутка

Московский районный суд Петербурга рассмотрел жалобу девушки по имени Анжела на постановление мирового судьи участка № 126 от 31 января по административному делу о занятии проституцией. Петербурженка смогла доказать свою порядочность. Об этом 31 мая сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Мировой судья признала девушку виновной и назначила ей наказание в виде административного штрафа размером 1 500 рублей. Деньги небольшие, но «осадочек» остался. И Анжела решила доказать, что 2 ноября на Гастелло, 10, не занималась противозаконным.

Она настаивала на том, что нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о систематической продаже любви. Нет также в материалах дела доказательств того, что Анжела просила 5 тысяч рублей за услугу или получала их. В нарушение норм действующего законодательства протокол об административном задержании не составлялся, факт доставления Анжелы в соответствующую книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть, не регистрировался. Вину во вмененном правонарушении она не признавала, подпись протокола об административном правонарушении была обусловлена желанием выйти наконец из отдела полиции.