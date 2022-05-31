    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 18

    6 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.1eur64.72
    ТЕМА ДНЯ

    Что изменится с 1 июня в транспорте Петербурга

    Прогноз погоды на летоКак спасти птенцаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербурженка Анжела в суде доказала, что не проститутка

    6123
    7 комментариев

    Московский районный суд Петербурга рассмотрел жалобу девушки по имени Анжела на постановление мирового судьи участка № 126 от 31 января по административному делу о занятии проституцией. Петербурженка смогла доказать свою порядочность. Об этом 31 мая сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    Мировой судья признала девушку виновной и назначила ей наказание в виде административного штрафа размером 1 500 рублей. Деньги небольшие, но «осадочек» остался. И Анжела решила доказать, что 2 ноября на Гастелло, 10, не занималась противозаконным.

    Она настаивала на том, что нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о систематической продаже любви. Нет также в материалах дела доказательств того, что Анжела просила 5 тысяч рублей за услугу или получала их. В нарушение норм действующего законодательства протокол об административном задержании не составлялся, факт доставления Анжелы в соответствующую книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть, не регистрировался. Вину во вмененном правонарушении она не признавала, подпись протокола об административном правонарушении была обусловлена желанием выйти наконец из отдела полиции.

    Суд установил, что Анжелу не ознакомили с её правами, предусмотренными 51 статьей Конституции РФ и 25.1 статьей КоАП РФ, в связи с чем её объяснения в отделе не могут быть признанными доказательствами. Кроме того, в суде первой инстанции девушка уже опровергала сказанное ею, объясняя это давлением со стороны силовиков.

    Суд указал, что в материалах нет доказательств, однозначно свидетельствующих о том, что Анжела занимается проституцией на постоянной, систематической основе, а она (системность) должна быть.

    Девушка сообщила, что пришла по указанному адресу с подружками просто хорошо провести время, выпить, отдохнуть, пообщаться на общие темы. Никому никаких услуг не оказывала и не планировала.

    Районный суд постановление мирового судьи отменил, производство по делу прекратил.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Pilat
    Не бывает таких имён.
    Точнее бывают....но именно у проституток.
    HomerMP
    Анжела молодец, а вот куда смотрела мировой судья 126 участка при таких материалах дела?
    своих не бросаем
    эта не та, которой Милонов втирал про скрепы 58 минут?)
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close