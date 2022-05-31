Петербурженка Анжела в суде доказала, что не проститутка

Московский районный суд Петербурга рассмотрел жалобу девушки по имени Анжела на постановление мирового судьи участка
Мировой судья признала девушку виновной и назначила ей наказание в виде административного штрафа размером
Она настаивала на том, что нет никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о систематической продаже любви. Нет также в материалах дела доказательств того, что Анжела просила 5 тысяч рублей за услугу или получала их. В нарушение норм действующего законодательства протокол об административном задержании не составлялся, факт доставления Анжелы в соответствующую книгу учета лиц, доставленных в дежурную часть, не регистрировался. Вину во вмененном правонарушении она не признавала, подпись протокола об административном правонарушении была обусловлена желанием выйти наконец из отдела полиции.
Суд установил, что Анжелу не ознакомили с её правами, предусмотренными 51 статьей Конституции РФ и 25.1 статьей КоАП РФ, в связи с чем её объяснения в отделе не могут быть признанными доказательствами. Кроме того, в суде первой инстанции девушка уже опровергала сказанное ею, объясняя это давлением со стороны силовиков.
Суд указал, что в материалах нет доказательств, однозначно свидетельствующих о том, что Анжела занимается проституцией на постоянной, систематической основе, а она (системность) должна быть.
Девушка сообщила, что пришла по указанному адресу с подружками просто хорошо провести время, выпить, отдохнуть, пообщаться на общие темы. Никому никаких услуг не оказывала и не планировала.
Районный суд постановление мирового судьи отменил, производство по делу прекратил.