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    На «Газпром Арене» установили экспозицию, посвященную блокадным матчам

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    1 комментарий

    На домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене» в день 80-летней годовщины первой блокадной встречи появилась выставка, посвященная блокадным матчам. Экспозиция выполнена в форме противотанковых надолбов.

    Фото: Футбольный клуб «Зенит»
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    Впервые ее показали на Малой Конюшенной улице в 2012 году. После этого несколько лет экспозиция находилась на территории стадиона «Петровский», на котором до 2017 года выступал «Зенит», пока не переехала на «Газпром Арену».

    Для всех болельщиков сине-бело-голубых обновленная экспозиция будет доступна для посещения с началом сезона-2022/23.

    Ранее на «Фонтанке» выходило интервью с историком Алексеем Дунаевским о настоящей истории блокадных матчей.

    Фото: Футбольный клуб «Зенит»

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    Комментарии (1)

    angel of death
    ничего поизящнее нельзя было изготовить? =/
    хотя бы в форме футбольного мяча...
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