На «Газпром Арене» установили экспозицию, посвященную блокадным матчам

На домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арене» в день 80-летней годовщины первой блокадной встречи появилась выставка, посвященная блокадным матчам. Экспозиция выполнена в форме противотанковых надолбов.

Впервые ее показали на Малой Конюшенной улице в 2012 году. После этого несколько лет экспозиция находилась на территории стадиона «Петровский», на котором до 2017 года выступал «Зенит», пока не переехала на «Газпром Арену».

Для всех болельщиков сине-бело-голубых обновленная экспозиция будет доступна для посещения с началом сезона-2022/23.