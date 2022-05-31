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    COVID-19

    В реанимации с COVID-19 оказались 173 петербуржца

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    Число пациентов с коронавирусом на стационарном и амбулаторном лечении в Петербурге снижается, следует из отчета Смольного.

    Как говорится в эпидемиологической справке от 31 мая, всего в Петербурге 1 101 пациент находится в больницах с коронавирусом и пневмонией. Из них 173 в реанимации, а 41 — на ИВЛ. Еще 1 764 петербуржца лечатся амбулаторно, 304 — на карантине.

    Тем временем федеральный оперштаб отметил, что в Петербурге увеличилось число госпитализаций с коронавирусом.

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