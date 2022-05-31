Пятиклассник на велосипеде попал под колёса «Ниссана» у ТРЦ «Сити Молл»

Пятиклассника с травмой головы и в ссадинах увезли на скорой после аварии в Приморском районе Петербурга. На пешеходном переходе мальчика сбил «Ниссан».
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 31 мая, ДТП с 11-летним велосипедистом случилось у торгово-развлекательного центра «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, 17. «Ниссан Кашкай» под управлением 49-летней петербурженки поймал ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Марка Галлая.
По данным «Фонтанки», за последние пару лет женщина на дорожных прегрешениях не попадалась. Мальчика увезли в больницу Святой Марии Магдалины в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у него травма головы, сотрясение мозга, разбиты колено и локоть.