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    Пятиклассник на велосипеде попал под колёса «Ниссана» у ТРЦ «Сити Молл»

    1974
    2 комментария

    Пятиклассника с травмой головы и в ссадинах увезли на скорой после аварии в Приморском районе Петербурга. На пешеходном переходе мальчика сбил «Ниссан».

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 31 мая, ДТП с 11-летним велосипедистом случилось у торгово-развлекательного центра «Сити Молл» на Коломяжском проспекте, 17. «Ниссан Кашкай» под управлением 49-летней петербурженки поймал ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Марка Галлая.

    По данным «Фонтанки», за последние пару лет женщина на дорожных прегрешениях не попадалась. Мальчика увезли в больницу Святой Марии Магдалины в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у него травма головы, сотрясение мозга, разбиты колено и локоть.

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    Комментарии (2)

    Аристотель
    Судя по травмам это столкновение на минимальной скорости с велосипедистом без шлема. Может быть родители перестанут жалеть тысячу рублей на покупку велошлема?
    Батарейкин
    Мальчика родители не научили спешиваться на ПП?
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