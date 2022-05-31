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    Речной транспорт угодил в аварию в центре Петербурга. СК показывает последствия

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    Прогулочные теплоходы, пассажиры которых любовались петербургскими видами с воды, попали в аварию. Обошлось без пострадавших, но проверки не избежать.

    Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западной транспортной прокуратуре 31 мая, по предварительной информации, «Андруши» и «Прометей» столкнулись накануне около шести часов вечера на выходе из Крюкова канала в Мойку.

    СК по Петербургу

    Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уточняет, что «Прометей» зацепил сначала «Андруши», а потом навалился на Краснофлотский мост.

    Пассажиры отделались потрёпанными нервами, разлива нефтепродуктов нет. Один из теплоходов, судя по всему, «Прометей», ждёт ремонт: на видео видно, что содрана обшивка судна, повреждено стекло.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания в связи с происшествием», — сообщили в надзорном ведомстве.

    Следователи транспортного СК также ведут проверку: уже опрошены судовладельцы и свидетели, ущерб устанавливается.

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