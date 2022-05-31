Речной транспорт угодил в аварию в центре Петербурга. СК показывает последствия

Прогулочные теплоходы, пассажиры которых любовались петербургскими видами с воды, попали в аварию. Обошлось без пострадавших, но проверки не избежать.



Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западной транспортной прокуратуре 31 мая, по предварительной информации, «Андруши» и «Прометей» столкнулись накануне около шести часов вечера на выходе из Крюкова канала в Мойку.