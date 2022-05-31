Речной транспорт угодил в аварию в центре Петербурга. СК показывает последствия

Прогулочные теплоходы, пассажиры которых любовались петербургскими видами с воды, попали в аварию. Обошлось без пострадавших, но проверки не избежать.
Как сообщили «Фонтанке» в Северо-Западной транспортной прокуратуре 31 мая, по предварительной информации, «Андруши» и «Прометей» столкнулись накануне около шести часов вечера на выходе из Крюкова канала в Мойку.
СК по Петербургу
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уточняет, что «Прометей» зацепил сначала «Андруши», а потом навалился на Краснофлотский мост.
Пассажиры отделались потрёпанными нервами, разлива нефтепродуктов нет. Один из теплоходов, судя по всему, «Прометей», ждёт ремонт: на видео видно, что содрана обшивка судна, повреждено стекло.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности плавания в связи с происшествием», — сообщили в надзорном ведомстве.
Следователи транспортного СК также ведут проверку: уже опрошены судовладельцы и свидетели, ущерб устанавливается.