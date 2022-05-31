Проезд по улице Комсомола ограничат до конца июля, а на Зодчего Росси — почти на год

Новые ограничения движения вступают в силу в Петербурге со 2 июня. Если в Калининском районе водителей потеснят на месяц-два, то в Центральном — до следующего мая.
Движение транспорта на улице Зодчего Росси от площади Островского до площади Ломоносова ограничат до 15 мая 2023 года, сообщает 31 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. АО «Ремфасад» разместит там временные ограждения для реставрационных работ.
До 7 июля из-за прокладки канализации будет ограничен проезд по улице Жукова на участке от Феодосийской улицы до дома 9 по улице Жукова. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
А на улице Комсомола до 27 июля ограничат движение на участке от площади Ленина до Арсенальной улицы. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтирует там дорожное покрытие.