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    Проезд по улице Комсомола ограничат до конца июля, а на Зодчего Росси — почти на год

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    1 комментарий

    Новые ограничения движения вступают в силу в Петербурге со 2 июня. Если в Калининском районе водителей потеснят на месяц-два, то в Центральном — до следующего мая.

    Движение транспорта на улице Зодчего Росси от площади Островского до площади Ломоносова ограничат до 15 мая 2023 года, сообщает 31 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. АО «Ремфасад» разместит там временные ограждения для реставрационных работ.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 7 июля из-за прокладки канализации будет ограничен проезд по улице Жукова на участке от Феодосийской улицы до дома 9 по улице Жукова. Работы ведет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    А на улице Комсомола до 27 июля ограничат движение на участке от площади Ленина до Арсенальной улицы. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» отремонтирует там дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    Комментарии (1)

    мухомор
    фасады на Зодчего Росси решили ремонтировать каждый год?
    всё прошлое лето по обеим сторонам леса стояли.
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