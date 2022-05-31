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    Можно сворачиваться. У открытого Пулковского путепровода убирают высаженный к церемонии газон

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    10 комментариев

    У только что открытого железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе скатывают в рулоны зеленый газон. Он появился там на прошлой неделе.

    Фото и видео «демонтажных» работ «Фонтанке» 31 мая прислали читатели. На них видно, что рабочие аккуратно скатывают газон, обнажая грунт.

    Фото: жители ЖК ЦДС «Московский»
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    жители ЖК ЦДС «Московский»


    Всё бы ничего, но газон этот только что положили — фото работ от 26 мая прислали те же читатели.

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    Резон понятен — перед Днем города здесь торжественно открывали железнодорожный путепровод, который начали реконструировать в 2020-м. Участники церемонии, в том числе губернатор Александр Беглов, особенно отмечали внешний облик сооружения.

    Работы по восстановлению благоустройства в районе пересечения Пулковского шоссе и Порховской улицы выполняет СМТ № 1 ОАО «РЖДстрой». Как пояснили в компании, на устоях путепровода и на прилегающих к нему земельных участках произвели грунтовую отсыпку и засеяли газон. Однако из-за холодной первой декады мая газон поднялся недостаточно, так что было принято решение использовать рулонный — в качестве временной меры. Теперь же в связи с потеплением газон, засеянный ранее, начал подниматься. «Для его сохранности и последующего роста были проведены работы по перестилке временного рулонного газона», — пояснил подрядчик.

    Фото: жители ЖК ЦДС «Московский»

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    Комментарии (10)

    James Cook
    Вся суть госдеятельности
    Zloi_prohozhiy
    реально, а где тротуары?
    Добрый кот
    Сдам газон в аренду, недорого. Звонить Шарикову, тьфу, то есть Брехлову.
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