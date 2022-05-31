Можно сворачиваться. У открытого Пулковского путепровода убирают высаженный к церемонии газон

У только что открытого железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе скатывают в рулоны зеленый газон. Он появился там на прошлой неделе.
Фото и видео «демонтажных» работ «Фонтанке» 31 мая прислали читатели. На них видно, что рабочие аккуратно скатывают газон, обнажая грунт.
жители ЖК ЦДС «Московский»
Всё бы ничего, но газон этот только что положили — фото работ от 26 мая прислали те же читатели.
Резон понятен — перед Днем города здесь торжественно открывали железнодорожный путепровод, который начали реконструировать в 2020-м. Участники церемонии, в том числе губернатор Александр Беглов, особенно отмечали внешний облик сооружения.
Работы по восстановлению благоустройства в районе пересечения Пулковского шоссе и Порховской улицы выполняет СМТ