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    На Васильевском нашли тело студента СПбГУ

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    Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели студента на Васильевском острове в Петербурге.

    Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, накануне днём под окнами дома на бульваре Александра Грина прохожие заметили обездвиженное тело. Приехавшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 22-летний студент СПбГУ.

    Парня последний раз видели на общем балконе на 18 этаже. По словам одногруппников, он сильно нервничал перед экзаменами.

    Полного тёзку погибшего «Фонтанка» нашла в списках студентов юрфака. В вузе оперативно предоставить комментарий не смогли.

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