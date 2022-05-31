На Васильевском нашли тело студента СПбГУ

Как стало известно «Фонтанке» 31 мая, накануне днём под окнами дома на бульваре Александра Грина прохожие заметили обездвиженное тело. Приехавшие на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 22-летний студент СПбГУ.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели студента на Васильевском острове в Петербурге.

Парня последний раз видели на общем балконе на 18 этаже. По словам одногруппников, он сильно нервничал перед экзаменами.

Полного тёзку погибшего «Фонтанка» нашла в списках студентов юрфака. В вузе оперативно предоставить комментарий не смогли.