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    Переломанного ребёнка нашли на юге Петербурга. Он подслушал разговор матери и решился на побег

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    Медики детской городской больницы № 1 спасают подростка из Московского района Петербурга, которого нашли под окнами родной пятиэтажки. Про дверь он забыл, услышав телефонный разговор матери, стало известно «Фонтанке» 31 мая.

    12-летний пациент поступил в больницу на Авангардной накануне днём в тяжёлом состоянии. С закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и многочисленными ушибами внутренних органов его поместили в реанимацию.

    Скорая забрала мальчика с Краснопутиловской улицы. Его нашли рядом с домом, на пятом этаже которого он живёт вместе с 36-летней матерью. Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что в первой половине дня сын был в квартире и, вероятно, услышал, как она обсуждала его плановую госпитализацию в центр детской психиатрии. Мальчик, который состоит на учёте в психоневрологическом диспансере почти десять лет, встречаться с профильными специалистами отчаянно не хотел.

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