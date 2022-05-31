Переломанного ребёнка нашли на юге Петербурга. Он подслушал разговор матери и решился на побег

Медики детской городской больницы
12-летний пациент поступил в больницу на Авангардной накануне днём в тяжёлом состоянии. С закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и многочисленными ушибами внутренних органов его поместили в реанимацию.
Скорая забрала мальчика с Краснопутиловской улицы. Его нашли рядом с домом, на пятом этаже которого он живёт вместе с 36-летней матерью. Сотрудникам правоохранительных органов женщина рассказала, что в первой половине дня сын был в квартире и, вероятно, услышал, как она обсуждала его плановую госпитализацию в центр детской психиатрии. Мальчик, который состоит на учёте в психоневрологическом диспансере почти десять лет, встречаться с профильными специалистами отчаянно не хотел.