Площадь Островского на несколько дней перекроет фестиваль цветов

Международный фестиваль цветов больше чем на неделю изменит схему движения транспорта в центре Петербурга в начале июня. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
В связи с проведением фестиваля цветов на площади Островского будут перекрывать движение транспорта:
- с 0:00 4 июня до 11:59 9 июня и с 0:00 10 июня до 22:00 12 июня — на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома 6;
- с 12:00 до 23:59 9 июня — на площади Островского и в переулке Крылова.
Кроме того, будет запрещено парковаться:
- с 0:00 2 июня до 23:59 3 июня — на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и в переулке Крылова;
- с 0:00 4 июня до 22:00 12 июня — на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова.