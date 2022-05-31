    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 13

    6 м/с, ю-в

    761мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.1eur64.72
    ТЕМА ДНЯ

    Что изменится с 1 июня в транспорте Петербурга

    Прогноз погоды на летоКак спасти птенцаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Площадь Островского на несколько дней перекроет фестиваль цветов

    3220
    обсудить

    Международный фестиваль цветов больше чем на неделю изменит схему движения транспорта в центре Петербурга в начале июня. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В связи с проведением фестиваля цветов на площади Островского будут перекрывать движение транспорта:

    • с 0:00 4 июня до 11:59 9 июня и с 0:00 10 июня до 22:00 12 июня — на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и вдоль дома 6;
    • с 12:00 до 23:59 9 июня — на площади Островского и в переулке Крылова.

    Кроме того, будет запрещено парковаться:

    • с 0:00 2 июня до 23:59 3 июня — на площади Островского от Невского проспекта до переулка Крылова и в переулке Крылова;
    • с 0:00 4 июня до 22:00 12 июня — на площади Островского, улице Зодчего Росси и в переулке Крылова.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close