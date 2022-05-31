Небольшие дожди. Петербург — на периферии циклона

Санкт-Петербург во вторник, 31 мая, будет находиться под влиянием периферии циклона, выходящего с запада в акваторию Балтийского моря. В городе — небольшие дожди.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.
Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, а также пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха составит 18–20 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба — выше нормы.
«В среду дожди прекратятся и воздух прогреется чуть лучше», — добавил Леус.