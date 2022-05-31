    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    6 м/с, вос

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.1eur64.72
    Двор, напугавший СобчакПрогноз погоды на летоОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Небольшие дожди. Петербург — на периферии циклона

    1505
    обсудить

    Санкт-Петербург во вторник, 31 мая, будет находиться под влиянием периферии циклона, выходящего с запада в акваторию Балтийского моря. В городе — небольшие дожди.

    Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, а также пройдут небольшие дожди.

    Температура воздуха составит 18–20 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба — выше нормы.

    «В среду дожди прекратятся и воздух прогреется чуть лучше», — добавил Леус.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close