77% российских бизнесменов адаптировались к санкциям или не теряют надежды на это

Около 77% российских предпринимателей адаптировались к работе в условиях санкций или надеются это сделать. Об этом 31 мая пишет ТАСС со ссылкой на материалы мониторинга текущего состояния бизнеса, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.



Исследование проводили с 17 по 21 мая, на вопросы отвечали руководители и владельцы 6 тысяч компаний из всех регионов России. «Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично», — следует из материалов.

Чаще всего бизнесмены сталкивались со спадом спроса, дефицитом оборотных средств и кассовыми разрывами, а также с разрывом цепочек поставок и сложностями доставки по импорту.