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    77% российских бизнесменов адаптировались к санкциям или не теряют надежды на это

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    4 комментария

    Около 77% российских предпринимателей адаптировались к работе в условиях санкций или надеются это сделать. Об этом 31 мая пишет ТАСС со ссылкой на материалы мониторинга текущего состояния бизнеса, который провел институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

    Исследование проводили с 17 по 21 мая, на вопросы отвечали руководители и владельцы 6 тысяч компаний из всех регионов России.

    «Мониторинг показал, что 86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций. По их словам, 77,4% адаптировались или надеются это сделать, а 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес — полностью или частично», — следует из материалов.

    Чаще всего бизнесмены сталкивались со спадом спроса, дефицитом оборотных средств и кассовыми разрывами, а также с разрывом цепочек поставок и сложностями доставки по импорту.

    «Ситуация в бизнесе большинством предпринимателей оценивается негативно: у 67,1% бизнес снижается, из них в кризисе 12,8%, балансирует около нуля 22,4%. Только 10,4% заявили, что их бизнес стабилен и продолжает расти», — отмечается в материалах.

    Действия правительства в условиях санкций оценивают как «спокойные и эффективные» 34,7% респондентов, а 56,4% считают их недостаточными. Еще 8,9% полагают, что власти своими действиями только «осложняют ситуацию». Предприниматели желают снижения налогов и списания части накопившейся налоговой задолженности. Также они ждут снижения ставки страховых взносов до 15% со всей базы заработной платы, более доступных оборотных кредитов, заморозки тарифов естественных монополий.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    А Вы доверяете "институту уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова"? Лично я - нет!
    xepnuminu
    слава Путину!
    xepnuminu
    слава вождю!
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