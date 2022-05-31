Дополнительные метры. Какие общественные зоны сегодня создают застройщики в новых районах

У жителей современных новых кварталов есть собственные сады, парки и даже участки набережных, а также множество зон для отдыха и спорта. Наличие общественных зон постепенно стало неотъемлемым признаком добротного комфорт-класса, а также элементом, придающим территории новый смысл.



Фото: предоставлено пресс-службой Объединения «Строительный трест» Поделиться Поделиться





Застройщики не по доброте душевной вкладываются в общественные зоны в своих проектах — иначе можно запросто проиграть в конкурентной борьбе. В какой-то момент оказалось, что покупателям нужны квадратные метры не только внутри квартиры, но и снаружи — и даже зачастую за пределами двора.

Без пространства не предлагать



Сегодня хороший проект — это практически «город в миниатюре» с прогулочными территориями, детскими и спортивными площадками, детскими садиками и школой, с парком, благоустроенной набережной или общественным пространством. Как отметила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), за последние несколько лет изменились и запросы покупателей, и подход архитекторов и девелоперов к созданию проектов.



— Современный жилой комплекс должен быть действительно удобным, комфортным и отличаться разнообразием инфраструктурных опций, — продолжила она. — Многие люди сейчас работают удаленно, им не приходится ездить в центр или в другой район каждый день. Конечно, такие покупатели выбирают проект «прицельно», чтобы было где погулять возле дома, посидеть в своем дворе с ноутбуком в комфортной зоне отдыха, выгулять четвероногого друга, сводить ребенка на современную детскую площадку или встретиться с друзьями возле своего ЖК. Поэтому, безусловно, общественные пространства в новых проектах крайне востребованы.



— Новые районы нуждаются в центрах притяжения, в своих достопримечательностях, куда захотят приехать даже жители других районов, — добавила Ольга Ульянова, директор по маркетингу компании Полис Групп. — Это повышает популярность новых территорий, гости переосмысливают районы новой застройки и далее вполне могут выбрать эти территории при покупке квартиры.

— Создание общественных пространств и комфортной среды — один из главных урбанистических трендов последних лет, — продолжил Анзор Берсиров, руководитель проектов комплексного освоения территорий Объединения «Строительный трест». — Наши общественные пространства созданы как для приятного общения, так и для продуктивной работы, личностного развития и активных занятий спортом. И особенно это важно в проектах КОТ. Так, Объединение «Строительный трест» использует концепцию общественных пространств, чтобы объединить кварталы.



Например, в ЖК NEWПИТЕР в поселке Новоселье был изначально спроектирован бульвар Белых Ночей, который пролегает через весь жилой район. Здесь жители и их гости смогут гулять с детьми, встречаться с друзьями в кафе, совершать променады. Протяжённость бульвара на финальной стадии составит примерно 2,5 километра, а перспективная площадь его территории около 100 тыс. квадратных метров. Сейчас на нем уже есть спортивные площадки, готовится к открытию масштабный плейхаб между 4 и 6 домами по Невской улице, в ближайшее время будет запущена центральная площадь с фонтаном.



Гулять, играть, отдыхать

Сегодня у жителей мегаполисов сформирован четкий запрос на больший контакт с природой, отмечает Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. В связи с этим в новых жилых комплексах покупатели хотят видеть продуманные зеленые зоны со взрослыми деревьями и кустарниками. Также людям нужны возможности для занятий спортом (беговые и велодорожки, уличные тренажеры) и для безопасного отдыха в тех же зеленых зонах.

— Застройщики отвечают на этот запрос, создавая в своих проектах общественные пространства для отдыха и занятий спортом, — говорит Наталья Кукушкина. — После завершения работ новые скверы, парки и бульвары, как правило, передаются городу или муниципалитету. Таким образом, силами застройщика в районе появляется новое общественное пространство, объединяющее жителей, что помогает создать атмосферу добрососедства.



Также, как отметила Ольга Трошева, на пике популярности по-прежнему скандинавский стиль, проекты, отвечающие принципам минимализма и экологичности. Будущие жители ЖК хотят видеть в своем дворе зеленые островки, а рядом — парк, благоустроенную набережную с рекреациями и спортивными зонами. Как раз такую фитнес-набережную Setl Group создал на берегу Охты рядом с завершенным проектом «ЗимаЛето» в Красногвардейском районе. Здесь появился благоустроенный пирс, где можно заниматься йогой, сидячие места-ступени, велодорожка и прогулочная зона.



— Подобные пространства могут выполнять сразу несколько функций: рекреационная — для прогулок, общения с соседями, спортивная функция, территория для игр, — продолжает Ольга Трошева, — а пожелания потенциальных покупателей к ним разнятся в зависимости от интересов, возраста, хобби.



Впрочем, вряд ли кто-то откажется от красивого фонтана в своем дворе — как на площади Солнца в проекте «Чистое небо» от Setl Group в Приморском районе. Это рекреационная зона и благоустроенное пространство с хвойными и лиственными деревьями, кустарниками и аккуратными пешеходными тропинками. Другой проект общественного пространства реализован в этом же жилом комплексе — workout-площадка с зонами для кроссфита, скейтбординга и скалолазания.

— В основном застройщики благоустраивают дворовые территории своих проектов, под общественное пространство выбирают центральную часть, которую смогут использовать все новоселы и их гости, — говорит Ольга Ульянова. — В дальнейшем на этих территориях проводят различные мероприятия и устраивают праздники. Во всех общественных пространствах особое место занимает инфраструктура для детей, застройщики стараются, чтобы детям было интересно и они старались максимально проводить время на улице.



Природа с концепцией

Современные общественные пространства на одной территории объединяют разные зоны, где каждый может найти занятие по душе — йога, велосипед, игра в настольный теннис, неспешная прогулка. Как отмечает Ольга Трошева, то же самое относится и к зеленым зонам — профессиональные ландшафтные дизайнеры стараются добиться максимального биоразнообразия, при этом выбирают растения, которым подходит петербургский климат. Например, во дворах первой очереди проекта бизнес-класса Svetlana Park от Setl Group на Манчестерской улице создан дендропарк с дизайнерскими зонами отдыха и разными видами цветов и кустарников. На одной территории гармонично сочетаются деревья и кустарники разной высоты и с различными формами кроны — шаровидной, пирамидальной, зонтичной, стелющейся и раскидистой. Причем все они будут зацветать в разное время — с апреля по сентябрь — и отличаться многоцветием бутонов: от белых до желтых, сиреневых, розовых и голубых оттенков. По периметру внутренних дворов расположились карликовые горные и кедровые стланиковые сосны, а возле прогулочных дорожек — сирень, чубушник и гортензия. Ландшафтную композицию дополнили серебристые клены и повислые березы, зеленые ивы, серые спиреи и яркий розовый барбарис. Во дворе высажена форзиция, можжевельник двух видов и белый дерен.



— Зеленые зоны в квартале повышают комфорт проживания, поэтому мы активно внедряем этот формат в наших новых проектах, — добавила Наталья Кукушкина. — В частности, в квартале бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» мы создали и передали городу пешеходный сквер-бульвар вдоль Белоостровской улицы.

В квартале Parkolovo появится парк-бульвар протяженностью один километр. Помимо взрослых деревьев и кустарников, здесь разместятся зоны для шумных игр (волейбол, баскетбол), спортивные тренажеры и места для релакса. Первая очередь бульвара будет сдана вместе с первой очередью жилых домов. Полноценный парк появится и в проекте ЦДС Dreamline. Его территория будет поделена на две зоны: лаундж-парк для спокойного отдыха и парк для любителей ЗОЖ.

— Мы не ограничиваемся благоустройством дворов и создаем в наших жилых комплексах полноценные общественные пространства для отдыха, прогулок и встреч жителей, — рассказала Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Все они выдержаны в тематике того или иного проекта и подчеркивают их уникальность. Кроме того, каждый наш объект отличается своим особым ландшафтным дизайном, для разработки которого мы привлекаем лучших подрядчиков в этой сфере.



Например, в ЖК «Наутилус» застройщик создал пешеходную зону с уличными часами в стиле «стимпанк». На территории микрогорода «Новое Сертолово» есть собственная экотропа для прогулок, где можно увидеть скульптуры животных, обитающих в Ленинградской области. Также экотропа есть в ЖК «Ясно.Янино», а в новом проекте «ЮгТаун» в Пушкинском районе создадут собственный парк в античной тематике. Здесь будет в том числе амфитеатр для мероприятий, а также зона отдыха, украшенная малыми архитектурными формами, имитирующими обломки греческих колонн.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»