Не снижая скорости. Локо-Банк предложил тариф для тех, кто развивает бизнес

Предприятия малого и среднего бизнеса третий месяц живут в условиях неопределенности. Как им развивать дело и сокращать издержки, не снижая скорости финансовых операций? Экспертизу предлагает Локо-Банк.



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В рамках нового тарифа «Ноль пять»* банк вводит бесплатное обслуживание пакета и ведение счета. Стоимость проведения платежей в рублях также составляет 0 рублей. При этом сумма платежа в адрес юридических лиц и ИП, имеющих счета в любом российском банке, не ограничена. Бесплатно можно перевести деньги и физлицу — до 2 млн рублей в месяц. Комиссия за пополнение счета составит всего от 0,5%. Это одна из самых низких комиссий среди российских банков.

Пакет «Ноль пять» предусматривает бесплатный выпуск и обслуживание бизнес-карты, привязанной к расчетному счету. Обычно корпоративные карты высоко востребованы у индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, где владелец бизнеса самостоятельно ведет расчеты с поставщиками.



Получить расчетный счет в Локо-Банке можно в день обращения: сотрудник финансового учреждения приедет к клиенту, проведет процедуру проверки документов и откроет счет. Реквизиты и корпоративная карта предоставляются на месте встречи.



Компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, стоит рассмотреть Локо-Банк как ключевого партнера в вопросах трансграничных платежей. Здесь продлена акция под названием «ВЭД с выгодой»**, которая предлагает валютный контроль от 0,05%, а также валютные переводы по сниженной стоимости. Банк придерживается гибкого подхода в конверсионных операциях и обеспечивает низкий индивидуальный курс обмена долларов и евро со спредом от 1 рубля.

Потребности тех, кто сегодня активнее работает со странами СНГ, банк также учел. Он понизил тарифы по платежам в армянских драмах, казахстанских тенге, белорусских рублях и китайских юанях. Комиссию за такие переводы банк будет брать в валюте платежа. Операции в этих валютах доступны, даже если счет в долларах или в евро.



Менеджеры банка всегда проконсультируют по операциям в валюте, по подготовке и проверке документов, а также сообщат о любых изменениях в валютном законодательстве.

«Новости компаний» Лицензия на осуществление банковских операций №2070 от 14.09.2015 г.

*Тарифный план «Ноль пять»: комиссия на обслуживание не применяется, ведение счета при условии подключения системы ДБО — бесплатно, без подключения к системе ДБО — 1000 рублей в месяц. Бесплатно перечислить средства в адрес юридических лиц и ИП можно с использованием сервиса несрочного перевода. С использованием сервиса срочного перевода комиссия составит 0,1% от суммы перевода (мин. 200 руб., макс. 1 000 руб.). Выпуск первой Бизнес-карты — бесплатно при активации в течение 3 дней со дня, следующего за днем получения; иначе – 299 руб. Выпуск последующей Бизнес-карты - 299 руб. Подробнее ознакомиться с тарифом можно здесь



** Акцию «ВЭД с выгодой» проводит КБ «ЛОКО-Банк» (АО) (ОГРН: 1057711014195

Юридический адрес: Россия, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80). Период проведения акции — c 01.05.2022 г. по 31.05.2022 г. Подробнее ознакомиться с условиями можно здесь

