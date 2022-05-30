В Калужской области депутат получил уголовное дело за пьяное ДТП со смертельным исходом

Уголовное дело возбуждено против районного депутата в Калужской области, которого подозревают в том, что он насмерть сбил человека. За рулём народный избранник, вероятно, был подшофе, сообщила 30 мая прокуратура региона.
Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека вменяют депутату Хвастовичского района.
Установлено, что накануне вечером на территории села Хвастовичи он на автомобиле «УАЗ-Патриот» сбил 23-летнего мужчину. Тот скончался от полученных травм.
Проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения депутат отказался.
Расследование уголовного дела, максимальная санкция по которому предусматривает до 12 лет лишения свободы, взял на контроль прокурор области.