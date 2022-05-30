Все хотят на море. Болгария сворачивает программу расселения украинских беженцев

Правительство Болгарии сворачивает программу по расселению украинских беженцев внутри страны. Об этом 30 мая заявила вице-премьер Калина Константинова. Граждане Украины, размещенные в отелях первой линии на побережье Черного моря, будут после вторника размещены во временных центрах в районе Сарафово и городе Елхово.

С начала спецоперации в страну въехало около 300 тысяч украинцев и более 110 зарегистрировались для получения временного убежища, пишет агентство BTA.

По словам Константиновой, Болгария больше не может размещать беженцев в отелях первой линии на берегу Черного моря. «С самого начала было заявлено, что мера временная и направлена на то, чтобы дать им время прийти в себя и встать на ноги».