Все хотят на море. Болгария сворачивает программу расселения украинских беженцев

Правительство Болгарии сворачивает программу по расселению украинских беженцев внутри страны. Об этом 30 мая заявила вице-премьер Калина Константинова. Граждане Украины, размещенные в отелях первой линии на побережье Черного моря, будут после вторника размещены во временных центрах в районе Сарафово и городе Елхово.
С начала спецоперации в страну въехало около 300 тысяч украинцев и более 110 зарегистрировались для получения временного убежища, пишет агентство BTA.
По словам Константиновой, Болгария больше не может размещать беженцев в отелях первой линии на берегу Черного моря. «С самого начала было заявлено, что мера временная и направлена на то, чтобы дать им время прийти в себя и встать на ноги».
«Как дальше будет развиваться ситуация, зависит от украинской общины в Болгарии», — сказала Константинова и призвала беженцев, которые уже нашли приют, заявить об этом. «Это единственный способ позаботиться о людях, которые действительно в этом нуждаются».
Накануне украинские беженцы саботировали перемещение с побережья Варны на горную турбазу в Велико-Тырново. Они заявили, что условия, которыми может похвастаться дом отдыха, не подходят для жизни. После этого их временно поселили в частный отель, но хозяйка заявила, что будет кормить их только до 1 июня, так как это весьма накладно.