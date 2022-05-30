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    Все хотят на море. Болгария сворачивает программу расселения украинских беженцев

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    3 комментария

    Правительство Болгарии сворачивает программу по расселению украинских беженцев внутри страны. Об этом 30 мая заявила вице-премьер Калина Константинова. Граждане Украины, размещенные в отелях первой линии на побережье Черного моря, будут после вторника размещены во временных центрах в районе Сарафово и городе Елхово.

    С начала спецоперации в страну въехало около 300 тысяч украинцев и более 110 зарегистрировались для получения временного убежища, пишет агентство BTA.

    По словам Константиновой, Болгария больше не может размещать беженцев в отелях первой линии на берегу Черного моря. «С самого начала было заявлено, что мера временная и направлена на то, чтобы дать им время прийти в себя и встать на ноги».

    «Как дальше будет развиваться ситуация, зависит от украинской общины в Болгарии», — сказала Константинова и призвала беженцев, которые уже нашли приют, заявить об этом. «Это единственный способ позаботиться о людях, которые действительно в этом нуждаются».

    Накануне украинские беженцы саботировали перемещение с побережья Варны на горную турбазу в Велико-Тырново. Они заявили, что условия, которыми может похвастаться дом отдыха, не подходят для жизни. После этого их временно поселили в частный отель, но хозяйка заявила, что будет кормить их только до 1 июня, так как это весьма накладно.

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    Комментарии (3)

    Piter Russo
    Им внушили что им все должны и все обязаны.. вот и результат..
    274701444
    Наглые какие.
    xepnuminu
    крым опустел.
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