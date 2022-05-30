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    В «Ельцин центре» сообщили, что Юмашев покинул пост советника президента на общественных началах

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    4 комментария

    Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах. Об этом 30 мая заявила заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень.

    «Это была его инициатива. Я это знаю от него», — сказала она ТАСС.

    Валентин Юмашев в 1996 году входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В августе того же года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со СМИ. С марта 1997 года по декабрь 1998 года являлся руководителем администрации президента, после заняв пост советника президента РФ на общественных началах, который занимал и при Владимире Путине. С 2002 года женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко.

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    Комментарии (4)

    Piter Russo
    Эти деятели заработали капиталы торгуя тем что им не принадлежало, и вывели деньги за границу.. и теперь их за мягкое место держат там в чьей юрисдикции капиталы сидят.. и сейчас им надо каяться и хаять что бы капиталы сохранить...
    FedorGr
    Столько лет строили отношения, которые в три месяца развалили до состояния 37 года. И чеготь ждать?
    SU LUX INN
    очень Плохо! хорошо, что Ельцин-центр пока продолжает заниматься Своей деятельностью!
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