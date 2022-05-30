В «Ельцин центре» сообщили, что Юмашев покинул пост советника президента на общественных началах

Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах. Об этом 30 мая заявила заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень.



«Это была его инициатива. Я это знаю от него», — сказала она ТАСС.



Валентин Юмашев в 1996 году входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В августе того же года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со СМИ. С марта 1997 года по декабрь 1998 года являлся руководителем администрации президента, после заняв пост советника президента РФ на общественных началах, который занимал и при Владимире Путине. С 2002 года женат на дочери Ельцина Татьяне Дьяченко.

