Баскетбольный «Зенит» отыграл 13 очков и победил ЦСКА в шестом матче финальной серии

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 30 мая в Москве.
«Зенит» выиграл со счетом 97:95 (19:29, 25:16, 26:18, 27:32), отыграв по ходу матча 13-очковое отставание. Самыми результативными игроками матча в составе петербургского клуба стали Билли Бэрон (21 очко) и Алекс Пойтресс (16). У ЦСКА отличились Алексей Швед (32) и Николай Милутинов (15).
Благодаря этой победе «Зенит» сократил отставание в серии до 2–3. Шестая игра в серии пройдет в Санкт-Петербурге 2 июня.