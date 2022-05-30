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    Баскетбольный «Зенит» отыграл 13 очков и победил ЦСКА в шестом матче финальной серии

    1966
    3 комментария

    Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился пятый матч финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила 30 мая в Москве.

    «Зенит» выиграл со счетом 97:95 (19:29, 25:16, 26:18, 27:32), отыграв по ходу матча 13-очковое отставание. Самыми результативными игроками матча в составе петербургского клуба стали Билли Бэрон (21 очко) и Алекс Пойтресс (16). У ЦСКА отличились Алексей Швед (32) и Николай Милутинов (15).

    Благодаря этой победе «Зенит» сократил отставание в серии до 2–3. Шестая игра в серии пройдет в Санкт-Петербурге 2 июня.

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    Комментарии (3)

    zelf
    Билеты куплены.
    bad_movie
    Исправьте заголовок, 5й матч
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