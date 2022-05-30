Любовь с максимальным риском. На Невском заметили парочку на грани

Рискованную молодую пару заметили в центре Петербурга вечером 30 мая. Влюбленные балансировали на краю крыши дома и любовались то ли друг другом, то ли заходом солнца. Об этом «Фонтанке» сообщила читательница, сопроводив информацию видеозаписью и фотографиями.
«Вот такие товарищи стоят на углу Невского и Литейного», — прокомментировала увиденное девушка.
«Фонтанка.ру»
Видимо, пара захотела острых ощущений, а может быть, на крыше прятался фотограф.
Смольный уже давно пытается легализовать прогулки по крышам, но все попытки разбиваются о позицию ТСЖ. Собственники жилья не готовы к толпам туристов, осаждающих и без того ветхие кровли. Суды тем временем методично блокируют сайты, которые рекламируют романтические экскурсии.