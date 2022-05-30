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    Любовь с максимальным риском. На Невском заметили парочку на грани

    3188
    5 комментариев

    Рискованную молодую пару заметили в центре Петербурга вечером 30 мая. Влюбленные балансировали на краю крыши дома и любовались то ли друг другом, то ли заходом солнца. Об этом «Фонтанке» сообщила читательница, сопроводив информацию видеозаписью и фотографиями.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    «Вот такие товарищи стоят на углу Невского и Литейного», — прокомментировала увиденное девушка.

    «Фонтанка.ру»

    Видимо, пара захотела острых ощущений, а может быть, на крыше прятался фотограф.

    Смольный уже давно пытается легализовать прогулки по крышам, но все попытки разбиваются о позицию ТСЖ. Собственники жилья не готовы к толпам туристов, осаждающих и без того ветхие кровли. Суды тем временем методично блокируют сайты, которые рекламируют романтические экскурсии.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (5)

    RMN
    Разворчались старперы
    Laska77
    мдя... слов нет, кроме: два дебила -это сила! \Алексей Коркин\
    Karl_Ivanovich
    "Дэбилы" (с)
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