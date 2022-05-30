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    В результате взрыва в подконтрольном России Мелитополе пострадали двое

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    4 комментария

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Потому, что в "подконтрольном".... Всё под контролем......
    SKP(тм)
    Ад и Израиль. и Палестина.
    onotolich
    Бесмертного.
    Ф, найдите уже нормального редактора!!!
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