    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-в

    763мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.1eur64.72
    Двор, напугавший СобчакПрогноз погоды на летоОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    На бирже творится вакханалия: доллар и евро резко рухнули. Экономист объяснил, почему укрепился рубль

    Эксперты говорят про очень низкий спрос на евровалюту

    9471
    24 комментария
    Курсы иностранных валют резко рухнули
    Курсы иностранных валют резко рухнулиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    После резкого падения рубль внезапно укрепился. Курс евро на Московской бирже сегодня составляет 62,67 рубля (за день упал на семь рублей, или 10%), а доллара — 61,2 (за день подешевел на 5,5 рубля, или чуть больше 8%). Экономист из Екатеринбурга Константин Селянин объяснил изменение курса валют двумя причинами.

    — Рынок сейчас в новой реальности, когда ушли импортеры, запрещены операции иностранцам, мы оказались в заложниках двух групп игроков — экспортеров и Центрального банка. ЦБ может покупать и продавать валюту, во многом курс зависит от него. К тому же у экспортеров заканчивается налоговый период, до конца мая они должны заплатить налоги, для этого компании продают валютную выручку, — заявил Селянин.

    В конце прошлой недели рубль заметно ослаб, а сегодня столь же быстро укрепился
    В конце прошлой недели рубль заметно ослаб, а сегодня столь же быстро укрепилсяФото: trade.finam.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Экономист также объяснил, почему доллар и евро на Московской бирже сегодня стоили практически одинаково.

    — Россия прежде всего получает доходы в евро, поскольку так был устроен российский рынок. Основной партнер по экспорту нефти и газа — Европа, и этот поток, несмотря на санкции, продолжается. Выручка от продажи нефти и газа в апреле и марте была на рекордных уровнях, — отметил Селянин. — Импорт упал катастрофически — на 89% по сравнению с началом года. Покупателей на евро нет, импорт сохраняется с азиатскими странами. Если на доллар еще какой-то спрос есть, с евро всё тяжело: выручки приходит много, а покупателей мало. Евро сохраняется на уровне 7% выше доллара, но сегодня мы видели забавную ситуацию, когда евро с долларом сравнялись.

    Ранее эксперты объясняли, как повышение ключевой ставки изменило ситуацию на рынке. Читайте также, стоит ли скупать валюту, пока она дешевая.

    Курсы иностранных валют резко рухнули
    Курсы иностранных валют резко рухнулиФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    В конце прошлой недели рубль заметно ослаб, а сегодня столь же быстро укрепился
    В конце прошлой недели рубль заметно ослаб, а сегодня столь же быстро укрепилсяФото: trade.finam.ru

    По теме

    валютадолларевроэкономикаМосковская биржаКонстантин Селянин
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (24)

    SKP(тм)
    Доллар и Евро и Швейцарский Франк и Британский Фунт в порядке.
    И рубль тоже в порядке, он укрепляется.
    Кое-что другое не в порядке.
    Экономика РФ.
    Людям в России становится жить хуже с каждым днём.

    А за доллар не волнуйтесь.
    И за рубль тоже.
    За себя и своих близких переживайте.
    kоt-obormot
    Официанты из "Садко" спокойно едут домой,
    И в их багажниках трясутся рюкзаки со жратвой.
    Они не курят натощак, и за спиной у них филфак, а может ГИТИС.
    И у метро о чём-то спорят герои кабаков,
    Их давно пора разнять, да только нету дураков.
    Бойцы милиции молчат, и только барышни кричат: "Остановитесь!"©
    dragvs
    Наступает время тяжелых решений. России скорее всего придется самой на себя накладывать "эмбарго" на экспорт нефти. У страны перераздутый экспорт и слишком слабый импорт, это усиливает голландскую болезнь. Альтернативой является снова откладывать в кубышку нефтегазовую прибыль под риском заморозки. Но смысл качать нефть за рисованный евро и доллары на счетах? Поэтому надо закрывать скважины. Лукойл уже выступил за это.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close