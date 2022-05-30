На бирже творится вакханалия: доллар и евро резко рухнули. Экономист объяснил, почему укрепился рубль

Курсы иностранных валют резко рухнули Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





После резкого падения рубль внезапно укрепился. Курс евро на Московской бирже сегодня составляет 62,67 рубля (за день упал на семь рублей, или 10%), а доллара — 61,2 (за день подешевел на 5,5 рубля, или чуть больше 8%). Экономист из Екатеринбурга Константин Селянин объяснил изменение курса валют двумя причинами.



— Рынок сейчас в новой реальности, когда ушли импортеры, запрещены операции иностранцам, мы оказались в заложниках двух групп игроков — экспортеров и Центрального банка. ЦБ может покупать и продавать валюту, во многом курс зависит от него. К тому же у экспортеров заканчивается налоговый период, до конца мая они должны заплатить налоги, для этого компании продают валютную выручку, — заявил Селянин.



В конце прошлой недели рубль заметно ослаб, а сегодня столь же быстро укрепился Фото: trade.finam.ru Поделиться Поделиться





Экономист также объяснил, почему доллар и евро на Московской бирже сегодня стоили практически одинаково.

— Россия прежде всего получает доходы в евро, поскольку так был устроен российский рынок. Основной партнер по экспорту нефти и газа — Европа, и этот поток, несмотря на санкции, продолжается. Выручка от продажи нефти и газа в апреле и марте была на рекордных уровнях, — отметил Селянин. — Импорт упал катастрофически — на 89% по сравнению с началом года. Покупателей на евро нет, импорт сохраняется с азиатскими странами. Если на доллар еще какой-то спрос есть, с евро всё тяжело: выручки приходит много, а покупателей мало. Евро сохраняется на уровне 7% выше доллара, но сегодня мы видели забавную ситуацию, когда евро с долларом сравнялись.

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