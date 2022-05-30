Под Северодонецком на Украине погиб французский журналист

Французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф получил смертельное ранение в автобусе, попавшем под обстрел на Украине. Об этом 30 мая сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.
«Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка-Имхоффа, которым выражаю свои соболезнования. Тем, кто выполняет непростую миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз заявить о безоговорочной поддержке Франции», — написал глава государства в соцсетях.
32-летний Леклерк-Имхофф работал на телеканале BFMTV в качестве фотожурналиста. Он погиб в понедельник по пути в Лисичанск в районе Северодонецка, уточнили в медиа. Это была его вторая поездка на Украину с начала специальной военной операции.
Журналиста сопровождали коллега Максим Брандштеттер, отделавшийся легким ранением, и фиксер Оксана Леута, которая не пострадала.