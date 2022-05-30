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    Под Северодонецком на Украине погиб французский журналист

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    7 комментариев

    Французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф получил смертельное ранение в автобусе, попавшем под обстрел на Украине. Об этом 30 мая сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

    «Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка-Имхоффа, которым выражаю свои соболезнования. Тем, кто выполняет непростую миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз заявить о безоговорочной поддержке Франции», — написал глава государства в соцсетях.

    32-летний Леклерк-Имхофф работал на телеканале BFMTV в качестве фотожурналиста. Он погиб в понедельник по пути в Лисичанск в районе Северодонецка, уточнили в медиа. Это была его вторая поездка на Украину с начала специальной военной операции.

    Журналиста сопровождали коллега Максим Брандштеттер, отделавшийся легким ранением, и фиксер Оксана Леута, которая не пострадала.

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    Комментарии (7)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Фиксер... Фиксер? Пришлось посмотреть в поисковике что это за зверь такой...
    Фонтанкин понос с англицизмами неудержим.
    Вот почему нельзя было написать по-русски "посредник", "координатор"?
    То ли эти фонтанкины собиратели букв в слова не любят русский язык, то ли хотят казаться умнее, чем есть на самом деле.
    07A
    Как можно оккупировать свою территорию?
    266295276
    Ну,и чёрт с ним!
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