Пытался дать взятку, а потом дал по руке инспектору. В Петербурге вынесен приговор ездоку на красный

Невский районный суд огласил приговор в отношении Комилжона Мустапаева, признанного виновным в попытке дачи взятки инспектору и применении насилия в отношении представителя власти. Подробности 30 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Вечером 14 августа Комилжон проехал на красный на проспекте Большевиков и был остановлен инспектором ДПС. Водителя усадили в служебный «Солярис» и принялись оформлять протокол. Нарушитель решил, что тысячи для заглаживания его вины хватит и сунул купюру в бардачок. Полицейский возмутился и доложил о случившемся в дежурную часть. Когда Комилжон понял, что все пропало и вдалеке маячит уголовное дело, начал вырываться и стукнул инспектора по кисти руки и колену.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.