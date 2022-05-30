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    Пытался дать взятку, а потом дал по руке инспектору. В Петербурге вынесен приговор ездоку на красный

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    3 комментария

    Невский районный суд огласил приговор в отношении Комилжона Мустапаева, признанного виновным в попытке дачи взятки инспектору и применении насилия в отношении представителя власти. Подробности 30 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Вечером 14 августа Комилжон проехал на красный на проспекте Большевиков и был остановлен инспектором ДПС. Водителя усадили в служебный «Солярис» и принялись оформлять протокол. Нарушитель решил, что тысячи для заглаживания его вины хватит и сунул купюру в бардачок. Полицейский возмутился и доложил о случившемся в дежурную часть. Когда Комилжон понял, что все пропало и вдалеке маячит уголовное дело, начал вырываться и стукнул инспектора по кисти руки и колену.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

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    Комментарии (3)

    274488045
    Сколько уже будут гонять на красный? Просто лихачам нужно запретить продавать и садиться на мощные машины. Пусть на 70 лошадиных сил ездят
    al9ex5
    Наказание должно следовать как-то быстрее после нарушения. Почти ГОД прошел с 14 августа! И это дело о проезде на красный и последующими действиями. Что тут можно год расследовать? В течение пары недель максимум надо выносить решение, потому что для нарушителя через год это уже никакого воспитательного действия не оказывает.
    OttoVonNasmorck
    Причинил увечья, физические, моральные и финансовые страдания представителю власти, и за это всего год условно?
    Фемида, или сними повязку или отдай меч!
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