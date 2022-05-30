«Парашютист» Быков проиграл суд за свою репутацию. В колонии экс-генерал полиции был безупречен, на воле оказался не при делах

В Петербурге суд не помог бывшему начальнику ГУ МВД по Северо-Западу Виталию Быкову досрочно избавиться от судимости. За почти три с половиной года на свободе он не успел расплатиться с МВД и сетует, что предлагать зарплату ему не спешат.

Как сообщает 30 мая объединённая пресс-служба судов, горсуд согласился с Дзержинским районным судом, решившим, что снимать судимость с Быкова преждевременно. Срок его дополнительного наказания истёк в декабре прошлого года, на учёте в уголовно-исполнительной инспекции он больше не состоит, но поводы для расстройств остались.

«Прокурор заявил, что достоверных данных о том, что Быкову отказывают в трудоустройстве из-за наличия судимости, нет», — уточнили в пресс-службе.

Статус обладающего повышенной общественной опасностью не делает его привлекательным сотрудником, вынужденное тунеядство мешает расплатиться с министерством.

С Быкова и других фигурантов дела взыскали в пользу МВД России 17,2 миллиона рублей. Адвокат в суде назвал сумму очень большой, но экс-начальник полиции не опускает руки. Со слов его защитника, только Быков и платит — вернул уже более 7 миллионов рублей.

Отсутствие отметки о судимости, как уверен адвокат, только ускорит процесс. В пользу надёжности его доверителя, кроме выплат по иску, говорят примерное поведение в колонии и за её пределами, положительные характеристики.



Суд первой инстанции напомнил экс-полицейскому, что снять судимость досрочно в соответствии со статьёй 86 УК возможно при условии не только идеального поведения, но и полного возмещения вреда, причинённого преступлением. Горсуд поддержал.



Попытаться снова Быков сможет через год.

