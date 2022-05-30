    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, южн

    762мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd66.4eur69.44
    Двор, напугавший СобчакПрогноз погоды на летоОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Парашютист» Быков проиграл суд за свою репутацию. В колонии экс-генерал полиции был безупречен, на воле оказался не при делах

    882
    обсудить

    В Петербурге суд не помог бывшему начальнику ГУ МВД по Северо-Западу Виталию Быкову досрочно избавиться от судимости. За почти три с половиной года на свободе он не успел расплатиться с МВД и сетует, что предлагать зарплату ему не спешат.

    Как сообщает 30 мая объединённая пресс-служба судов, горсуд согласился с Дзержинским районным судом, решившим, что снимать судимость с Быкова преждевременно. Срок его дополнительного наказания истёк в декабре прошлого года, на учёте в уголовно-исполнительной инспекции он больше не состоит, но поводы для расстройств остались.

    Статус обладающего повышенной общественной опасностью не делает его привлекательным сотрудником, вынужденное тунеядство мешает расплатиться с министерством.

    «Прокурор заявил, что достоверных данных о том, что Быкову отказывают в трудоустройстве из-за наличия судимости, нет», — уточнили в пресс-службе.

    С Быкова и других фигурантов дела взыскали в пользу МВД России 17,2 миллиона рублей. Адвокат в суде назвал сумму очень большой, но экс-начальник полиции не опускает руки. Со слов его защитника, только Быков и платит — вернул уже более 7 миллионов рублей.

    Отсутствие отметки о судимости, как уверен адвокат, только ускорит процесс. В пользу надёжности его доверителя, кроме выплат по иску, говорят примерное поведение в колонии и за её пределами, положительные характеристики.

    Суд первой инстанции напомнил экс-полицейскому, что снять судимость досрочно в соответствии со статьёй 86 УК возможно при условии не только идеального поведения, но и полного возмещения вреда, причинённого преступлением. Горсуд поддержал.

    Попытаться снова Быков сможет через год.

    Виталий Быков признан виновным в том, что, находясь в должности начальника ГУ МВД по Северо-Западу, совершил служебный подлог, растрату и покушение на мошенничество. При расформировании ведомства в 2014 году приближенные генерала получили премии 19,5 млн рублей за выполнение особо сложных и важных заданий, хотя большинство награжденных занимали штабные кресла. Его приговорили к семи годам лишения свободы. Вместе с Быковым были осуждены его заместитель полковник Александр Монастыршин, начальник тыла ГУ МВД Иван Лозюк, финансист Светлана Шастова и главный бухгалтер Ирина Бурханова.

    Из колонии бывший генерал-майор вышел в декабре 2018 года, на 2 года раньше назначенного.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close