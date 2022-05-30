Путин включил нового главу МЧС Куренкова в состав Совбеза РФ

«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Куренкова А. В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — гласит текст документа.

Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав российского Совбеза. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 30 мая.



Совет безопасности — конституционный совещательный орган, который подготавливает решения президента РФ по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, а также по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.



В числе прочего, Совбез предлагает президенту способы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий.

