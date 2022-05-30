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    Путин включил нового главу МЧС Куренкова в состав Совбеза РФ

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    4 комментария

    Президент России Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав российского Совбеза. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Куренкова А. В. — министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — гласит текст документа.

    Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 30 мая.

    Совет безопасности — конституционный совещательный орган, который подготавливает решения президента РФ по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, а также по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

    В числе прочего, Совбез предлагает президенту способы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий.

    25 мая стало известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС России.

    Александр Куренков начал свою карьеру в ФСБ и ФСО, а позже перешёл в Росгвардию. В 2021 году он окончил Военную академию Генерального штаба, имеет воинское звание генерал-майор.

    Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года во время учений в Норильске. Временно исполняющим обязанности министра был назначен Александр Чуприян.

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    Комментарии (4)

    Ырыс
    В Сибири аж пожары потухли?
    kоt-obormot
    Верные шестерки всегда при деле!
    Джеко
    Видели этого-что-то, с чем-то. Еще и енерал!
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