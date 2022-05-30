Случайно, но с умыслом. Жителя Петербурга в изолятор привела длина волос и внезапная смерть

Никита Зиновьев оказался в СИЗО после ночной драки у ларька в Приморском районе. Он чувствовал себя потерпевшим, но через несколько недель ранним утром его разбудили практически как убийцу.



Глубокой ночью 9 мая троица в лице Дарьи, Ильи и Никиты Зиновьева отправилась в ларек на проспекте Королева. В материалах уголовного дела записано, что как минимум последний был пьян. Судя по соцсетям, ребята увлекаются дизайном, современным искусством, Никиту можно назвать фотографом. Молодые люди, всем около 25 лет, наружностью публику не эпатируют, но косички, пирсинг и татуировки для кого-то триггером стать могут. Так и произошло, когда возле магазина у компании не задалось общение с парой мужчин.



Девушка Никиты Дарья рассказала историю в соцсетях, от общения с «Фонтанкой» она воздержалась из-за свидетельского статуса. По ее словам, зацепились мужчины на почве длины волос, а сама драка была в большей степени догонялками — длинноволосые уроженцы Томска убегали, жители Приморского района били. Девушка уверяет, что драка закончилась сломанным носом у Ильи и травмой черепа у Никиты, а оппоненты ушли своим ходом. Собеседники «Фонтанки» из правоохранительных органов так описывают свои знания об эпизоде, ставшем фатальным: по их словам, Никита в борьбе дважды ударил руками по голове одного из драчунов, потом схватил его за ноги и уронил на асфальт. Мужчина ударился головой, получил перелом носа и черепа.

По версии Дарьи, после драки компания обратилась в 86-й отдел полиции, откуда их отправили с наказом возвращаться утром. Молодым людям требовалась врачебная помощь, которая и была оказана в травмпункте на Хрулева. Медики обещали (и их к этому обязывает закон) передать рассказ в МВД.

Пока Дарья, Илья и Никита ждали какой-то реакции и залечивали раны, в Елизаветинскую больницу был госпитализирован петербуржец, который ударился головой. 12 мая было возбуждено уголовное дело о тяжком, но причиненном по неосторожности вреде здоровью. Еще через сутки потерпевший умер — травма сопровождалась кровоизлиянием и отеком мозга. 17 мая дело из МВД забрали в Следственный комитет и переквалифицировали, увидев в действиях Зиновьева умысел на причинение тяжких травм, повлекший случайную смерть, — по четвертой части статьи предусмотрено лишение свободы до 15 лет.



Еще неделя понадобилась, чтобы Зиновьева вычислить и найти — по словам Дарьи, из травмпункта никто их данные так и не передал. Девушка утверждает, что оперативники пришли к ним домой в семь утра 24 мая. На следующий день, сообщили «Фонтанке» в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, Зиновьева арестовали на срок до 11 июля. Повод для ареста — в Петербурге официально у него нет ни семьи, ни работы, ни жилья. Кроме того, считает следствие, Зиновьев «склонен к употреблению алкогольных напитков», а после того как выпьет, «склонен к неконтролируемой агрессии».

