Куда поехать летом в этом году без визы и загранпаспорта?

Петербуржцы поделились испытанными маршрутами путешествий по России, рассказали о планах на отпуск и объяснили, как снимают жилье в других городах.
Классика для большой семьи: в Москву на выходные
Елена Анатольева поставила перед собой непростую задачу. Ей нужно было организовать на майские праздники поездку для компании родственников, в которую входили представители разных поколений — от бабушки и дедушки до маленького ребенка. Да так, чтобы для каждого путешествие оказалось комфортным и оставило только приятные впечатления. И нашей героине это удалось!
«Выехали из Петербурга 7 мая на дневном «Сапсане», — вспоминает Елена. — Через четыре часа уже были в Москве. Пошли гулять по ВДНХ, где было много интересного, но главное — там нашлись детские развлечения, что для нас очень важно. На следующий день отправились в Парк Горького, потом — к храму Христа Спасителя. В целом получился хороший «ознакомительный тур» по столице. 9 мая на каршеринговой машине поехали в Калужскую область, чтобы посетить братскую могилу, в которой похоронен мой прадедушка, погибший во время Великой Отечественной войны. Здесь мы смогли присоединиться к колонне «Бессмертного полка». Ну а назавтра уже возвращались в Петербург — тоже дневным поездом».
Елена отмечает, что особенно ценной в этом небольшим путешествии стала возможность впервые за долгое время собрать вместе родных людей, а еще — повидаться с московскими родственниками и друзьями. Отдых получится душевным и интересным.
А что с жильем?
Поначалу Елена изучила предложения столичных отелей — и поняла, что они для запланированного путешествия не подходят. Во-первых, для большой компании такое размещение получалось слишком дорогим. Во-вторых, проживание в гостинице не позволяло сделать поездку по-настоящему семейной. Поэтому наша героиня вернулась к любимому способу поиска временного жилья — открыла приложение Авито и стала смотреть, какую квартиру можно арендовать посуточно в нужные ей даты.
«Мы хотели сами готовить обеды и ужины, что в отеле, конечно, не предусмотрено. Кроме того, мы любим проводить время вместе: устраивать застолья, обмениваться впечатлениями за вечерним чаем, — объясняет Елена. — Поэтому была нужна большая квартира как минимум с четырьмя спальнями и несколькими санузлами, где смогут с комфортом жить несколько человек с разным режимом дня. На Авито Недвижимости мы сняли прекрасное жилье — огромную шестикомнатную квартиру, двухэтажную, на семнадцатом этаже нового дома. На 300 квадратных метрах помещались четыре спальни, три санузла, два кабинета, комната с баром и домашним кинотеатром, кухня-гостиная, где мы проводили большую часть времени. А в День Победы через огромные панорамные окна наблюдали пять праздничных салютов в разных частях города!»
Елена Анатольева много путешествует по России и предпочитает снимать жилье в других городах именно через приложение Авито, которым пользуется уже больше пяти лет. Ей нравится интуитивно понятный интерфейс платформы и возможность искать варианты по разным параметрам: «Иногда для меня важна близость к центру города, в других ситуациях ключевое требование — количество комнат. Порой я выбираю квартиру просто потому, что понравился интерьер на фото». Кроме того, она всегда читает отзывы предыдущих жильцов, чтобы оценить дружелюбие владельца и его готовность подстроиться под своих клиентов. Например, передать или забрать ключи в неудобное время.
«Меня привлекает еще и то, что Авито делает посуточную аренду более безопасной, — признается Елена. — Хозяину жилья можно позвонить через сервис или отправить сообщение во внутреннем чате. Предоплата за первые сутки не списывается сразу, а хранится на специальном счете. Владелец получает эти деньги и остаток суммы уже при заселении. И я всегда обращаю внимание на то, есть ли на объявлении значок «Квартира проверена». Он означает, что сотрудники компании дистанционно осмотрели жилье или получили непрерывную видеозапись рум-тура (начиная с адресной таблички на стене дома), проверили документы владельца, убедились в отсутствии жалоб и плохих отзывов».
Вдвоем на машине: долгое путешествие по Поволжью
На будущий летний отпуск Елена наметила поездку по городам, расположенным вдоль Волги. Передвигаться будет на личном автомобиле, вести — по очереди с мужем. Старт, конечно же, в Петербурге, затем — проездом осмотреть усадьбы Подмосковья, добраться до Нижнего Новгорода, откуда уже двигаться вниз по реке. Предположительная финальная точка — Казань. Отдых будет неспешным, расслабленным, с гибкой «развлекательной программой».
«Автопутешествия удобны тем, что можно взять с собой всю нужную одежду и даже спортивное снаряжение, — подчеркивает Елена. — В этот раз я хочу захватить доску для SUP-серфинга и испытать ее на Волге или каком-то другом водоеме. Большая часть поездки будет спонтанной. Видим красивое место — остановились, искупались, позагорали. Попался по дороге музей — зашли, побродили по залам».
А что с жильем?
Елена собирается снять квартиры посуточно на Авито Недвижимости в тех городах, которые хотелось бы осмотреть. Точный маршрут большого путешествия и даты аренды пока в разработке, но наша героиня знает, что в огромной базе Авито обязательно найдется подходящее жилье — куда бы они с мужем ни решили отправиться.
Групповой тур: удивительные монастыри под Вологдой
Анна Романова — поклонник Русского Севера с его древней историей и живописными пейзажами. В мае она решила отправиться в Вологодскую область. Так как дорога долгая, а места труднодоступные, выбрала организованную поездку на автобусе.
Первой остановкой в пути из Петербурга стал Тихвинский монастырь, где хранится знаменитая икона. «По преданию образ исчез из Константинополя — и стал появляться на берегах Ладоги, Ояти и Тихвинки. Показывался людям семь раз, прежде чем «даться в руки». На одном из последних мест явления стали строить храм, но икона перенеслась на другой берег Тихвинки. Сейчас там располагается Тихвинский монастырь. Я люблю такие легенды», — признается Анна.
Следующая точка маршрута — рабочий поселок Чагода, застроенный уникальными зданиями в стиле деревянного конструктивизма. Дома-коммуны спроектировал советский архитектор Ной Троцкий. В каждом жили четыре семьи, кухня и санузел были общими. Можно зайти в краеведческий музей, чтобы познакомиться с историей места и здешнего стекольного производства.
К вечеру туристы прибыли в Вологду, а на следующий день отправились любоваться окружающими ее старинными обителями. Сначала посетили Горицкий женский монастырь. Это памятник архитектуры с драматичной историей: когда-то сюда «ссылали» неугодных царских жен, супруг и дочерей опальных бояр. В его стенах монашествовали несостоявшаяся невеста Петра II, дочь Бориса Годунова Ксения, мать царевича Дмитрия Мария Нагая и Анна Колтовская, одна из жен Ивана Грозного.
Затем автобус довез туристов до Ферапонтова монастыря, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит фресками древнерусского мастера Дионисия, которые были созданы в 1502 году в соборе Рождества Богородицы. «Там поддерживается определенный температурный режим. Входить можно только в бахилах. Группу из пяти человек впускают лишь на 15 минут, чтобы не испортить микроклимат», — вспоминает Анна.
Далее посетили Кирилло-Белозерский монастырь. Православная обитель-крепость известна тем, что в Смутное время выдержала двухлетнюю осаду польско-литовских войск. Позже вокруг нее построили вторую крепостную стену, но, к счастью, это фортификационное сооружение инокам уже не пригодилось. Сегодня между двух стен находится большой луг, на котором энтузиасты каждый год реконструируют нападение интервентов на монастырь.
Вечером того же дня участники тура успели погулять по Вологде, а назавтра выехали в сторону Петербурга. По дороге домой остановились дважды. Сначала — у Спасо-Прилуцкого монастыря, стены которого украшены необычными башнями в белую, желтую и оранжевую полоску. Потом — в селе Нелазском, где расположена деревянная церковь необычной крестообразной формы.
А что с жильем?
Большую группу туристов организаторы путешествия обещали распределить по четырем разным отелям. Анна предпочла более домашнюю обстановку — и забронировала квартиру на Авито Недвижимости на нужные дни. Вологодские цены ее приятно удивили. Сначала петербурженка даже собиралась снять двушку, но в итоге все же арендовала однокомнатную квартиру в самом сердце города, рядом с Вологодским кремлем. Зеленый значок «Квартира проверена» на объявлении также говорил в пользу этого варианта.
Как выяснилось впоследствии, решение воспользоваться онлайн-платформой оказалось очень удачным. «У туристов, которые поселились в отелях, возникла проблема с завтраками, — объясняет Анна. — Они начинались в 7:30, а выезжать из гостиницы надо было уже в 8:00. То есть у людей оставалось всего полчаса для того, чтобы поесть. И это при том, что в отеле жили 150 человек. Я же не спеша просыпалась и завтракала на кухне, как у себя дома».
Тур обошелся нашей героине в 15 000 рублей, причем обеды входили в стоимость. Еще около 5 000 рублей ушло на покупку еды и сувениров, примерно 6 000 — на аренду жилья.
В палатке у океана: экологичные чудеса Мурманской области
На конец лета Анна наметила поездку в природный парк «Полуостров Рыбачий и Средний». Чтобы попасть на эту особо охраняемую территорию, нужно сначала добраться до Мурманска на поезде или самолете. Затем местные жители, организующие путешествие, заберут вас из города и отвезут по долгим километрам суровой грунтовки в палаточный лагерь. Он станет базой, откуда можно будет на том же транспорте добираться до местных красот. Важный нюанс: в парк пускают только по российскому паспорту, так что обязательно возьмите документ с собой.
«Говорят, что в это время в тундре — настоящее буйство красок: ковер из ягод разных оттенков, море грибов. Хочу обязательно просмотреть на черный пляж, похожий на исландские, и на Берег рыжих камней, которые напоминают удивительные инопланетные изваяния, — признается Анна. — А еще там есть литораль — часть берега, которая затопляется во время прилива и осушается в отлив. На местных реках встречаются живописные водопады. Из «человеческих» достопримечательностей — маяки и многочисленные военные памятники: доты и бункеры Великой Отечественной, заброшенная военная часть».
А что с жильем?
Анна уже присматривает на Авито Недвижимости однокомнатную квартиру в Мурманске: что-нибудь в центре, чтобы можно было погулять по городу, но при этом недалеко от вокзала. Сутки закладывает на отдых от дорожной суеты, а потом уже отправится в природный парк. Его гости селятся прямо на берегу Северного Ледовитого океана, в зоне литорали. Каждому выделяют высокую теплую палатку, где можно стоять в полный рост. Спят на раскладушках. В общем шатре — кухня-столовая, где кормят три раза в день. При желании любители походной романтики могут приготовить что-то на костре.
Возвращаться к благам цивилизации Анна планирует также через Мурманск. В снятой на Авито Недвижимости квартире задержится на день: приведет себя в порядок, поделится в соцсетях свежими фотографиями и впечатлениями.
Что касается бюджета, на четырех-пятидневное освоение природных красот Русского Севера выделено около 40 000 рублей, к которым добавится стоимость билетов до Мурманска и обратно. Опытные путешественники подсказывают: уложиться в эту сумму вполне реально.
Материал подготовлен специально для Авито.