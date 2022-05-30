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    Куда поехать летом в этом году без визы и загранпаспорта?

    Объяснения

    Куда поехать летом в этом году без визы и загранпаспорта?

    4864

    Петербуржцы поделились испытанными маршрутами путешествий по России, рассказали о планах на отпуск и объяснили, как снимают жилье в других городах.

    Фото: stock.adobe.com
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    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
    1

    Классика для большой семьи: в Москву на выходные

    Елена Анатольева поставила перед собой непростую задачу. Ей нужно было организовать на майские праздники поездку для компании родственников, в которую входили представители разных поколений — от бабушки и дедушки до маленького ребенка. Да так, чтобы для каждого путешествие оказалось комфортным и оставило только приятные впечатления. И нашей героине это удалось!

    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов

    «Выехали из Петербурга 7 мая на дневном «Сапсане», — вспоминает Елена. — Через четыре часа уже были в Москве. Пошли гулять по ВДНХ, где было много интересного, но главное — там нашлись детские развлечения, что для нас очень важно. На следующий день отправились в Парк Горького, потом — к храму Христа Спасителя. В целом получился хороший «ознакомительный тур» по столице. 9 мая на каршеринговой машине поехали в Калужскую область, чтобы посетить братскую могилу, в которой похоронен мой прадедушка, погибший во время Великой Отечественной войны. Здесь мы смогли присоединиться к колонне «Бессмертного полка». Ну а назавтра уже возвращались в Петербург — тоже дневным поездом».

    Елена отмечает, что особенно ценной в этом небольшим путешествии стала возможность впервые за долгое время собрать вместе родных людей, а еще — повидаться с московскими родственниками и друзьями. Отдых получится душевным и интересным.

    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
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    2

    А что с жильем?

    Поначалу Елена изучила предложения столичных отелей — и поняла, что они для запланированного путешествия не подходят. Во-первых, для большой компании такое размещение получалось слишком дорогим. Во-вторых, проживание в гостинице не позволяло сделать поездку по-настоящему семейной. Поэтому наша героиня вернулась к любимому способу поиска временного жилья — открыла приложение Авито и стала смотреть, какую квартиру можно арендовать посуточно в нужные ей даты.

    «Мы хотели сами готовить обеды и ужины, что в отеле, конечно, не предусмотрено. Кроме того, мы любим проводить время вместе: устраивать застолья, обмениваться впечатлениями за вечерним чаем, — объясняет Елена. — Поэтому была нужна большая квартира как минимум с четырьмя спальнями и несколькими санузлами, где смогут с комфортом жить несколько человек с разным режимом дня. На Авито Недвижимости мы сняли прекрасное жилье — огромную шестикомнатную квартиру, двухэтажную, на семнадцатом этаже нового дома. На 300 квадратных метрах помещались четыре спальни, три санузла, два кабинета, комната с баром и домашним кинотеатром, кухня-гостиная, где мы проводили большую часть времени. А в День Победы через огромные панорамные окна наблюдали пять праздничных салютов в разных частях города!»

    Елена Анатольева много путешествует по России и предпочитает снимать жилье в других городах именно через приложение Авито, которым пользуется уже больше пяти лет. Ей нравится интуитивно понятный интерфейс платформы и возможность искать варианты по разным параметрам: «Иногда для меня важна близость к центру города, в других ситуациях ключевое требование — количество комнат. Порой я выбираю квартиру просто потому, что понравился интерьер на фото». Кроме того, она всегда читает отзывы предыдущих жильцов, чтобы оценить дружелюбие владельца и его готовность подстроиться под своих клиентов. Например, передать или забрать ключи в неудобное время.

    «Меня привлекает еще и то, что Авито делает посуточную аренду более безопасной, — признается Елена. — Хозяину жилья можно позвонить через сервис или отправить сообщение во внутреннем чате. Предоплата за первые сутки не списывается сразу, а хранится на специальном счете. Владелец получает эти деньги и остаток суммы уже при заселении. И я всегда обращаю внимание на то, есть ли на объявлении значок «Квартира проверена». Он означает, что сотрудники компании дистанционно осмотрели жилье или получили непрерывную видеозапись рум-тура (начиная с адресной таблички на стене дома), проверили документы владельца, убедились в отсутствии жалоб и плохих отзывов».

    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
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    3

    Вдвоем на машине: долгое путешествие по Поволжью

    На будущий летний отпуск Елена наметила поездку по городам, расположенным вдоль Волги. Передвигаться будет на личном автомобиле, вести — по очереди с мужем. Старт, конечно же, в Петербурге, затем — проездом осмотреть усадьбы Подмосковья, добраться до Нижнего Новгорода, откуда уже двигаться вниз по реке. Предположительная финальная точка — Казань. Отдых будет неспешным, расслабленным, с гибкой «развлекательной программой».

    «Автопутешествия удобны тем, что можно взять с собой всю нужную одежду и даже спортивное снаряжение, — подчеркивает Елена. — В этот раз я хочу захватить доску для SUP-серфинга и испытать ее на Волге или каком-то другом водоеме. Большая часть поездки будет спонтанной. Видим красивое место — остановились, искупались, позагорали. Попался по дороге музей — зашли, побродили по залам».

    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
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    4

    А что с жильем?

    Елена собирается снять квартиры посуточно на Авито Недвижимости в тех городах, которые хотелось бы осмотреть. Точный маршрут большого путешествия и даты аренды пока в разработке, но наша героиня знает, что в огромной базе Авито обязательно найдется подходящее жилье — куда бы они с мужем ни решили отправиться.

    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
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    5

    Групповой тур: удивительные монастыри под Вологдой

    Анна Романова — поклонник Русского Севера с его древней историей и живописными пейзажами. В мае она решила отправиться в Вологодскую область. Так как дорога долгая, а места труднодоступные, выбрала организованную поездку на автобусе.

    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова

    Первой остановкой в пути из Петербурга стал Тихвинский монастырь, где хранится знаменитая икона. «По преданию образ исчез из Константинополя — и стал появляться на берегах Ладоги, Ояти и Тихвинки. Показывался людям семь раз, прежде чем «даться в руки». На одном из последних мест явления стали строить храм, но икона перенеслась на другой берег Тихвинки. Сейчас там располагается Тихвинский монастырь. Я люблю такие легенды», — признается Анна.

    Следующая точка маршрута — рабочий поселок Чагода, застроенный уникальными зданиями в стиле деревянного конструктивизма. Дома-коммуны спроектировал советский архитектор Ной Троцкий. В каждом жили четыре семьи, кухня и санузел были общими. Можно зайти в краеведческий музей, чтобы познакомиться с историей места и здешнего стекольного производства.

    К вечеру туристы прибыли в Вологду, а на следующий день отправились любоваться окружающими ее старинными обителями. Сначала посетили Горицкий женский монастырь. Это памятник архитектуры с драматичной историей: когда-то сюда «ссылали» неугодных царских жен, супруг и дочерей опальных бояр. В его стенах монашествовали несостоявшаяся невеста Петра II, дочь Бориса Годунова Ксения, мать царевича Дмитрия Мария Нагая и Анна Колтовская, одна из жен Ивана Грозного.

    Затем автобус довез туристов до Ферапонтова монастыря, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он знаменит фресками древнерусского мастера Дионисия, которые были созданы в 1502 году в соборе Рождества Богородицы. «Там поддерживается определенный температурный режим. Входить можно только в бахилах. Группу из пяти человек впускают лишь на 15 минут, чтобы не испортить микроклимат», — вспоминает Анна.

    Далее посетили Кирилло-Белозерский монастырь. Православная обитель-крепость известна тем, что в Смутное время выдержала двухлетнюю осаду польско-литовских войск. Позже вокруг нее построили вторую крепостную стену, но, к счастью, это фортификационное сооружение инокам уже не пригодилось. Сегодня между двух стен находится большой луг, на котором энтузиасты каждый год реконструируют нападение интервентов на монастырь.

    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова

    Вечером того же дня участники тура успели погулять по Вологде, а назавтра выехали в сторону Петербурга. По дороге домой остановились дважды. Сначала — у Спасо-Прилуцкого монастыря, стены которого украшены необычными башнями в белую, желтую и оранжевую полоску. Потом — в селе Нелазском, где расположена деревянная церковь необычной крестообразной формы.

    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
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    6

    А что с жильем?

    Большую группу туристов организаторы путешествия обещали распределить по четырем разным отелям. Анна предпочла более домашнюю обстановку — и забронировала квартиру на Авито Недвижимости на нужные дни. Вологодские цены ее приятно удивили. Сначала петербурженка даже собиралась снять двушку, но в итоге все же арендовала однокомнатную квартиру в самом сердце города, рядом с Вологодским кремлем. Зеленый значок «Квартира проверена» на объявлении также говорил в пользу этого варианта.

    Как выяснилось впоследствии, решение воспользоваться онлайн-платформой оказалось очень удачным. «У туристов, которые поселились в отелях, возникла проблема с завтраками, — объясняет Анна. — Они начинались в 7:30, а выезжать из гостиницы надо было уже в 8:00. То есть у людей оставалось всего полчаса для того, чтобы поесть. И это при том, что в отеле жили 150 человек. Я же не спеша просыпалась и завтракала на кухне, как у себя дома».

    Тур обошелся нашей героине в 15 000 рублей, причем обеды входили в стоимость. Еще около 5 000 рублей ушло на покупку еды и сувениров, примерно 6 000 — на аренду жилья.

    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
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    7

    В палатке у океана: экологичные чудеса Мурманской области

    На конец лета Анна наметила поездку в природный парк «Полуостров Рыбачий и Средний». Чтобы попасть на эту особо охраняемую территорию, нужно сначала добраться до Мурманска на поезде или самолете. Затем местные жители, организующие путешествие, заберут вас из города и отвезут по долгим километрам суровой грунтовки в палаточный лагерь. Он станет базой, откуда можно будет на том же транспорте добираться до местных красот. Важный нюанс: в парк пускают только по российскому паспорту, так что обязательно возьмите документ с собой.

    «Говорят, что в это время в тундре — настоящее буйство красок: ковер из ягод разных оттенков, море грибов. Хочу обязательно просмотреть на черный пляж, похожий на исландские, и на Берег рыжих камней, которые напоминают удивительные инопланетные изваяния, — признается Анна. — А еще там есть литораль — часть берега, которая затопляется во время прилива и осушается в отлив. На местных реках встречаются живописные водопады. Из «человеческих» достопримечательностей — маяки и многочисленные военные памятники: доты и бункеры Великой Отечественной, заброшенная военная часть».

    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
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    8

    А что с жильем?

    Анна уже присматривает на Авито Недвижимости однокомнатную квартиру в Мурманске: что-нибудь в центре, чтобы можно было погулять по городу, но при этом недалеко от вокзала. Сутки закладывает на отдых от дорожной суеты, а потом уже отправится в природный парк. Его гости селятся прямо на берегу Северного Ледовитого океана, в зоне литорали. Каждому выделяют высокую теплую палатку, где можно стоять в полный рост. Спят на раскладушках. В общем шатре — кухня-столовая, где кормят три раза в день. При желании любители походной романтики могут приготовить что-то на костре.

    Возвращаться к благам цивилизации Анна планирует также через Мурманск. В снятой на Авито Недвижимости квартире задержится на день: приведет себя в порядок, поделится в соцсетях свежими фотографиями и впечатлениями.

    Что касается бюджета, на четырех-пятидневное освоение природных красот Русского Севера выделено около 40 000 рублей, к которым добавится стоимость билетов до Мурманска и обратно. Опытные путешественники подсказывают: уложиться в эту сумму вполне реально.

    Материал подготовлен специально для Авито.

    Фото: stock.adobe.com
    Елена Анатольева
    Елена АнатольеваФото: Алексей Рожнов
    Анна Романова
    Анна РомановаФото: Анна Романова
    Кирилло-Белозерский монастырь
    Кирилло-Белозерский монастырьФото: Анна Романова
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