Куда поехать летом в этом году без визы и загранпаспорта?

Елена Анатольева поставила перед собой непростую задачу. Ей нужно было организовать на майские праздники поездку для компании родственников, в которую входили представители разных поколений — от бабушки и дедушки до маленького ребенка. Да так, чтобы для каждого путешествие оказалось комфортным и оставило только приятные впечатления. И нашей героине это удалось!

«Выехали из Петербурга 7 мая на дневном «Сапсане», — вспоминает Елена. — Через четыре часа уже были в Москве. Пошли гулять по ВДНХ, где было много интересного, но главное — там нашлись детские развлечения, что для нас очень важно. На следующий день отправились в Парк Горького, потом — к храму Христа Спасителя. В целом получился хороший «ознакомительный тур» по столице. 9 мая на каршеринговой машине поехали в Калужскую область, чтобы посетить братскую могилу, в которой похоронен мой прадедушка, погибший во время Великой Отечественной войны. Здесь мы смогли присоединиться к колонне «Бессмертного полка». Ну а назавтра уже возвращались в Петербург — тоже дневным поездом».



Елена отмечает, что особенно ценной в этом небольшим путешествии стала возможность впервые за долгое время собрать вместе родных людей, а еще — повидаться с московскими родственниками и друзьями. Отдых получится душевным и интересным.