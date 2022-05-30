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    Вирусологический центр в 40-й больнице закрывается: потребности в тестах на коронавирус нет

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    1 комментарий

    Вирусологический центр в Городской больнице № 40 закрывается — снизилась заболеваемость ковидом, уменьшилась потребность в лабораторной диагностике коронавируса.

    Как стало известно «Фонтанке», с 31 мая в 40-й больнице закрывается вирусологический центр при специализированной централизованной бактериологической лаборатории. Приказ (есть в распоряжении «Фонтанки») о его закрытии подписал главный врач Сергей Щербак еще 26 мая в связи с тем, что санитарно-эпидемическая обстановка в Петербурге изменилась — уровень заболеваемости и потребность в диагностике коронавирусной инфекции снизились.

    Вирусологический центр в 40-й больнице открылся 1 апреля 2020 года — в самом начале пандемии коронавируса, два года он работал как референсный, то есть сдавшие анализы в этом центре не ожидали подтверждения полученных результатов Роспотребнадзором.

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    Комментарии (1)

    marinamg
    А разве нельзя, не закрывая, проверять там на другие инфекции? Дети пачками болеют, заражают взрослых.
    Симптомы одинаковые: болят: живот, мышцы, потом длительный насморк сразу густой, вымывается только гипертоническим раствором соли, горло жутко болит и воспаляются лимфоузлы под челюстью, сухой кашель (в лёгких и бронхах всё в порядке). Также присоединяется стрептодермия.
    Так вот, взрослые тяжелее болеют.
    Я без претензий, но все же.
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