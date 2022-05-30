Вирусологический центр в 40-й больнице закрывается: потребности в тестах на коронавирус нет

Вирусологический центр в Городской больнице № 40 закрывается — снизилась заболеваемость ковидом, уменьшилась потребность в лабораторной диагностике коронавируса.
Как стало известно «Фонтанке», с 31 мая в 40-й больнице закрывается вирусологический центр при специализированной централизованной бактериологической лаборатории. Приказ (есть в распоряжении «Фонтанки») о его закрытии подписал главный врач Сергей Щербак еще 26 мая в связи с тем, что санитарно-эпидемическая обстановка в Петербурге изменилась — уровень заболеваемости и потребность в диагностике коронавирусной инфекции снизились.
Вирусологический центр в 40-й больнице открылся 1 апреля 2020 года — в самом начале пандемии коронавируса, два года он работал как референсный, то есть сдавшие анализы в этом центре не ожидали подтверждения полученных результатов Роспотребнадзором.