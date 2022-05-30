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    Триумфальная арка в Сирии — ближе к восстановлению: петербургские ученые завершили второй этап работ

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    5 комментариев

    Ученые, работающие в Сирии под руководством Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, поделились промежуточными итогами своей работы над восстановлением Триумфальной арки в Пальмире. Видео работ 30 мая предоставили в пресс-службе Смольного.

    С 14 апреля по 25 мая 2022 года археологи провели послойный разбор завала с фиксацией каждого элемента и последующим сканированием для построения трехмерных моделей.

    «Полученные результаты показывают, что многие части камня были сохранены в хорошем состоянии и могут быть повторно использованы в процессе восстановления арки. Но многие блоки разрушены», — рассказал заместитель директора департамента археологии Сирийской Арабской Республики Хумам Саад.

    Принято решение о проведении полномасштабных научных археологических исследований всей территории арки осенью 2022 года.

    Работа над воссозданием арки ведется российскими и сирийскими учеными практически с момента ее разрушения в 2015 году, когда она была взорвана боевиками. Свод рухнул, был разрушен центральный пролет, от боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны.

    После этого ученые Института истории материальной культуры РАН при участии военных топографов и экспертов Государственного Эрмитажа отправились в экспедицию. Сделанные фотоснимки позволили создать трехмерную цифровую модель современного состояния храма Баала и подготовить научную базу для работ.

    В карьере по добыче мраморизованного известняка — материала, из которого были построены сооружения Пальмиры, — были взяты образцы для определения возможности использования камня для восстановления утраченных элементов.

    На предстоящих конференциях в России и Сирии будет обсуждаться судьба арки II–III веков, вдохновившей в свое время Карла Росси на создание арки Главного штаба в Петербурге.

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    Комментарии (5)

    07A
    В Петербурге в 2022 году идет реставрация 44 памятников архитектуры.
    своих не бросаем
    в этом городе будут когда нибудь восстанавливать?
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