В Карелии полицейские спасли женщину, которая задумала страшное на краю моста

В Петрозаводске двое сотрудников ППС спасли от падения с моста молодую женщину. Дама перелезла за ограждение и стояла на самом краю.

Как сообщает 30 мая «МВД Медиа», заметив находившуюся в опасности женщину, экипаж немедленно развернул автомобиль, следовавший в противоположном направлении. Один из полицейских подбежал к ней и рывком вытащил из опасной зоны.



Правоохранители посадили даму в служебную машину и вызвали скорую помощь. Чуть позже стало известно, что ей 33 года. Она пришла на мост в шоковом состоянии, и силовики спасли её от прыжка в неизвестность.

