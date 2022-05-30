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    В Карелии полицейские спасли женщину, которая задумала страшное на краю моста

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    2 комментария

    В Петрозаводске двое сотрудников ППС спасли от падения с моста молодую женщину. Дама перелезла за ограждение и стояла на самом краю.

    Пресс-служба МВД по Республике Карелии

    Как сообщает 30 мая «МВД Медиа», заметив находившуюся в опасности женщину, экипаж немедленно развернул автомобиль, следовавший в противоположном направлении. Один из полицейских подбежал к ней и рывком вытащил из опасной зоны.

    Правоохранители посадили даму в служебную машину и вызвали скорую помощь. Чуть позже стало известно, что ей 33 года. Она пришла на мост в шоковом состоянии, и силовики спасли её от прыжка в неизвестность.

    Подробности того, что могло привести женщину к отчаянному шагу, в настоящий момент выясняются.

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    Комментарии (2)

    Карабас Барабас
    А менты молодцы, могли бы мимо проехать, типа не увидели ан нет вписались. Реально человека спасли.
    angel of death
    уровень качества съёмки начала 2000-х...
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