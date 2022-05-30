Запасы золота у российских банков упали на 20%

Запасы золота у российских банков в феврале — марте 2022 года упали на 20% на фоне роста спроса на драгметалл со стороны граждан. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Банка России.



По данным на 1 февраля 2022 года, в банках хранилось более 55 тонн аффинированного золота. На 1 апреля этот показатель опустился до 44 тонн. Падение составило 11,4 тонны, или 20,6%.

