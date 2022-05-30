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    Запасы золота у российских банков упали на 20%

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    4 комментария

    Запасы золота у российских банков в феврале — марте 2022 года упали на 20% на фоне роста спроса на драгметалл со стороны граждан. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Банка России.

    По данным на 1 февраля 2022 года, в банках хранилось более 55 тонн аффинированного золота. На 1 апреля этот показатель опустился до 44 тонн. Падение составило 11,4 тонны, или 20,6%.

    На 1 апреля среди активов кредитных организаций на драгоценные металлы и камни приходилось 227,3 млрд рублей. Как подсчитали в агентстве, это минимальный показатель с августа 2019 года, тогда он составлял 207 млрд рублей.

    На фоне падения курса рубля 9 марта в силу вступил закон, освобождающий от НДС операции по приобретению гражданами у банков драгоценных металлов. С 15 марта ЦБ временно перестал покупать золото у банков, чтобы дать им возможность удовлетворить спрос населения.

    С 28 марта регулятор вернулся к покупке золота у банков, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на внутреннем рынке драгметаллов. Сначала ЦБ делал это по фиксированному курсу — по 5000 рублей за грамм, с 8 апреля — по договорной цене.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    "У пана атамана нема золотого запасу.....Ежели дело и дальше так пойдёт, я и сам разбегусь в разное стороны....." (С)
    Кот Ученый
    Сплошная нищета в стране...
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