Запасы золота у российских банков упали на 20%

Запасы золота у российских банков в феврале — марте 2022 года упали на 20% на фоне роста спроса на драгметалл со стороны граждан. Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Банка России.
По данным на 1 февраля 2022 года, в банках хранилось более 55 тонн аффинированного золота. На 1 апреля этот показатель опустился до 44 тонн. Падение составило 11,4 тонны, или 20,6%.
На 1 апреля среди активов кредитных организаций на драгоценные металлы и камни приходилось 227,3 млрд рублей. Как подсчитали в агентстве, это минимальный показатель с августа 2019 года, тогда он составлял 207 млрд рублей.
На фоне падения курса рубля 9 марта в силу вступил закон, освобождающий от НДС операции по приобретению гражданами у банков драгоценных металлов. С 15 марта ЦБ временно перестал покупать золото у банков, чтобы дать им возможность удовлетворить спрос населения.
С 28 марта регулятор вернулся к покупке золота у банков, чтобы восстановить баланс спроса и предложения на внутреннем рынке драгметаллов. Сначала ЦБ делал это по фиксированному курсу — по 5000 рублей за грамм, с 8 апреля — по договорной цене.