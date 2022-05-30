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    Мужчина на Карпинского отправил подростка в травмпункт ради трюкового самоката

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    9 комментариев

    Полицейские задержали мужчину, который грабил подростков на одной из улиц Калининского района Петербурга. Им оказался гражданин одной из соседних стран с просроченными документами.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    В 14:12 28 мая в полицию обратился 17-летний юноша и рассказал, что около 13:55 у дома 36 по улице Карпинского неизвестный мужчина похитил у него рюкзак и трюковой самокат Techteam и скрылся. Три часа спустя поступило заявление от 47-летней женщины о том, что около 14 часов у этого же дома неизвестный похитил сумку у ее 16-летнего сына, сообщает 30 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    В тот же день полицейские задержали подозреваемого у дома 79 по Северному проспекту. В совершении преступлений изобличили 27-летнего гражданина Азербайджана, у которого в начале месяца истёк срок документов, позволяющих законно находиться в России.

    По данным «Фонтанки», 17-летний парень, у которого силой отобрали самокат, после этого был вынужден обратиться в травмпункт с травмой головы, ушибом уха и подозрением на сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии (9)

    07A
    AndrewBarsik прислонитесь лбом к холодному оконному стеклу. Должно помочь.
    AndrewBarsik
    Необходима срочная специальная операция по декриминализации Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что кривдохранители старательно избегают регистрации преступлений, совершенно очевидно, что за всю послевоенную историю города, за исключением нескольких послевоенных лет, преступники никогда не были столь наглыми, циничными, жестокими, неразборчивыми и уверенными в собственной безнаказанности. И у них к тому есть все основания.
    Дядя Бо
    Странно, 07А утверждает, что только приезжие наводят порядок на улицах СП-б. Разве, отнимать рюкзаки и самокаты у детей, это порядок?
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