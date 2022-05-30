Мужчина на Карпинского отправил подростка в травмпункт ради трюкового самоката

Полицейские задержали мужчину, который грабил подростков на одной из улиц Калининского района Петербурга. Им оказался гражданин одной из соседних стран с просроченными документами.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В 14:12 28 мая в полицию обратился 17-летний юноша и рассказал, что около 13:55 у дома 36 по улице Карпинского неизвестный мужчина похитил у него рюкзак и трюковой самокат Techteam и скрылся. Три часа спустя поступило заявление от 47-летней женщины о том, что около 14 часов у этого же дома неизвестный похитил сумку у ее 16-летнего сына, сообщает 30 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Поделиться Поделиться





В тот же день полицейские задержали подозреваемого у дома 79 по Северному проспекту. В совершении преступлений изобличили 27-летнего гражданина Азербайджана, у которого в начале месяца истёк срок документов, позволяющих законно находиться в России.



По данным «Фонтанки», 17-летний парень, у которого силой отобрали самокат, после этого был вынужден обратиться в травмпункт с травмой головы, ушибом уха и подозрением на сотрясение мозга. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.