Жительницу Тулы приговорили к 9,6 года колонии за истязания приёмных детей. У старшего ребенка навсегда изуродовано лицо

Жительница Тулы отправится в колонию за издевательства и истязания детей, которых она взяла под опеку. Суд признал ее виновной по четырем статьям Уголовного кодекса.
Как сообщает 30 мая региональный Следственный комитет, от 41-летней опекуна пострадали подросток 2004 года рождения и мальчик 2014 года рождения. Следствие и суд установили, что с июля 2019 года женщина жестоко обращалась с подопечными, истязала их, била, применяла пытки. Старшему ребенку приходилось периодически сидеть взаперти в кладовке, также опекун навсегда обезобразила ему лицо.
Ранее сообщалось, что происходящее в семье всплыло наружу в мае 2021 года, после того как тревогу забили сотрудники школы. Они сообщили в подразделение по делам несовершеннолетних, что подросток перестал посещать занятия. Женщина замужем, но мужчина к методам воспитания жены был безучастен.
Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязании детей, причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на 9,6 года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Также суд рассматривает уголовное дело в отношении заместителя начальника территориального отдела министерства труда и социальной защиты Тульской области, обвиняемой в халатности в части ненадлежащего исполнения обязанностей по проведению проверок в отношении семьи.