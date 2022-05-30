Жительницу Тулы приговорили к 9,6 года колонии за истязания приёмных детей. У старшего ребенка навсегда изуродовано лицо

Жительница Тулы отправится в колонию за издевательства и истязания детей, которых она взяла под опеку. Суд признал ее виновной по четырем статьям Уголовного кодекса.



Как сообщает 30 мая региональный Следственный комитет, от 41-летней опекуна пострадали подросток 2004 года рождения и мальчик 2014 года рождения. Следствие и суд установили, что с июля 2019 года женщина жестоко обращалась с подопечными, истязала их, била, применяла пытки. Старшему ребенку приходилось периодически сидеть взаперти в кладовке, также опекун навсегда обезобразила ему лицо.

