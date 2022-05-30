Под Гатчиной со стрельбой ловили водителя «Лады». Не сумев уехать, он побежал

Сотрудники полиции в минувшие выходные с погоней и стрельбой задержали в Гатчинском районе Ленобласти водителя, который не пожелал остановиться для проверки. Он оказался иностранцем без прав.

Около 1:20 29 мая у дома 9 в деревне Вайя сотрудники ГИБДД попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2111, сообщает 30 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель «Лады» требование остановиться проигнорировал, прибавив скорость. Началась погоня.



Семь минут спустя у дома 147 по Киевскому шоссе полицейские применили табельное оружие. После этого «Лада» остановилась у дома 455 в СНТ «Дони», а водитель попытался сбежать на своих двоих, но был задержан. Он оказался 28-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья, водительских прав у мужчины не было.