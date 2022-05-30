Под Гатчиной со стрельбой ловили водителя «Лады». Не сумев уехать, он побежал

Сотрудники полиции в минувшие выходные с погоней и стрельбой задержали в Гатчинском районе Ленобласти водителя, который не пожелал остановиться для проверки. Он оказался иностранцем без прав.
Около 1:20 29 мая у дома 9 в деревне Вайя сотрудники ГИБДД попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2111, сообщает 30 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель «Лады» требование остановиться проигнорировал, прибавив скорость. Началась погоня.
Семь минут спустя у дома 147 по Киевскому шоссе полицейские применили табельное оружие. После этого «Лада» остановилась у дома 455 в СНТ «Дони», а водитель попытался сбежать на своих двоих, но был задержан. Он оказался 28-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья, водительских прав у мужчины не было.
Задержанного доставили в отдел полиции, где на него составили протоколы за невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ) и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ), нарушение правил расположения на проезжей части (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) и выезд на «встречку» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), поворот налево или разворот в нарушение ПДД (ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ), езду без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), а также нарушение правил въезда или пребывания в России (ст. 18.8 КоАП РФ).
В результате применения табельного оружия никто не пострадал.