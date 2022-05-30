Водительское удостоверение и полисы ОСАГО оцифруют в QR-код

Минцифры запустит сервисы, которые позволят предъявлять водительское удостоверение и полисы ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто», сообщает 30 мая ведомство.
В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализируют нормативные правовые акты.
Сейчас с помощью «Госуслуги Авто» в виде QR-кода уже можно предъявить автоинспектору свидетельство о регистрации транспортного средства. Совместный проект МВД и Минцифры называют успешным, его реализуют на территории всей страны.