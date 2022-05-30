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    Водительское удостоверение и полисы ОСАГО оцифруют в QR-код

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    7 комментариев

    Минцифры запустит сервисы, которые позволят предъявлять водительское удостоверение и полисы ОСАГО в виде QR-кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто», сообщает 30 мая ведомство.

    В настоящее время ведется совместное проектирование сервиса и анализируют нормативные правовые акты.

    Сейчас с помощью «Госуслуги Авто» в виде QR-кода уже можно предъявить автоинспектору свидетельство о регистрации транспортного средства. Совместный проект МВД и Минцифры называют успешным, его реализуют на территории всей страны.

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    Комментарии (7)

    Slava_Rossii
    Налицо желание властей привязать людей к Госуслугам и кукодам.
    Почему инспектор ГИБДД не может сам по предъявленному паспорту посмотреть в своей базе все документы гражданина на автомобиль и право управления?
    Alex000
    В теории конечно можно и в код все данные запихать, и цифровой подписью подписать, но код будет достаточно здоровый, и его придётся менять периодически, вместе с ключом подписи, а в случае утечки закрытого ключа подписи вообще веселуха :D
    Alex000
    С бумагой, картоном и пластиком всё совсем плохо?
    А так - не, спасибо, откажет эта "информационная система", и привет, поедешь ножками за карточкой, хорошо если по городу.
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